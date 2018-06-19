特朗普下令成立太空军 为美国第六大军种

人民网讯 据美国媒体报道，美国总统特朗普18日下令成立美国武装部队的第六大军种——太空军。

报道称，美国国家太空委员会当天在白宫召开了一次会议。特朗总统在会议召开前说：“美国在太空只有存在是不够的，美国必须在太空拥有主宰地位。”他还说，“我们会有‘空军’，还会有‘太空军’。分开但却平等，它会成为一支力量。”

成立太空军的想法特朗普总统以及前几届政府都曾提起。支持者说，这将让五角大楼更有效率。但一些军方官员对此持批评意见。空军参谋长戴维·戈德费因上将去年在国会听证会上说，单独成立新的军种将“把我们引往错误的方向”。美国国防部长马蒂斯之前也反对单独成立太空军。他去年10月致函参议院军事委员会说，在军方侧重减少管理费用并整合作战努力之际，他反对成立新军种并增加组织架构。

成立太空军需要国会批准预算，在这个问题上国会仍有分歧。

路透社说，五角大楼暂时还没有对特朗普的讲话做出回应，但有关官员表示，他们将遵循白宫的指导原则。

美国武装部队目前的五大军种是陆军、海军、海军陆战队、空军和海岸警卫队。多数与太空相关的军事活动目前由空军督管。（老任）

(责编：蔡雪斌(实习生)、杨牧)