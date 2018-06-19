俄媒：美欧失业增加经济停滞 这赖不上中国

俄罗斯“欧亚未来”网6月17日文章，原题：美欧失业不能怪中国 特朗普称中国在贸易上“占美国便宜”，但现实是中国成功并非一些西方经济体失灵——跟不上创新、教育(效率低下)、(缺乏)长期规划等——的根本原因。那种“他们抢走我们工作”的卡通式观点压根儿不成立。以下是西方失业和经济停滞的真正根源。

一、缺乏产业投资。尽管人们常说美国几乎无法在大多数民用产品生产领域与中国竞争，但在军事装备方面并非如此。原因是美国对待军用和民用产品态度不同。若美国像对波音、洛克希德和雷神(等军工制造商)那样对待通用汽车和电子行业，美中将在工业生产方面不相上下。

二、对抗性的行业工会模式。在美英法等国，工会与企业之间的对抗已使前者成为一种产业负担。若西方希望重振失灵的行业模式，须终结这种敌视氛围。

三、没为机器人和人工智能(AI)发展未雨绸缪。随着机器人和AI在制造业领域日益普遍，人类就业岗位越来越少。但中国的社会主义市场经济不仅能应对这种状况，还能在双赢基础上受益。随着中国推动自身向由创新和技术驱动的超级经济体转化，该国劳动力也正经历悄然转变，高技能人才被鼓励创新和创业，低技能劳动力正免费接受培训以跻身“技术界”而非生产线。相比之下，西方那些工作被机器人取代的劳动力正陷入孤立无援境地。美国等通过AI获取的利润被转移到外国银行或对冲基金，而非被重新投入到国内经济和民众中。在中国模式下，AI能成为工人的最好朋友;而在美欧现行体制下，AI将成为工人阶层群体的浩劫。

四、教育。近来，西方教育体系变得越发效率低下，在美欧很多地区职业教育已消失。若不快速改革教育体系，西方人不仅会在国内失业，还将完全无法同在东北亚傲视全球的教育体系中成长起来的那些人竞争。

五、职业理念。毋庸置疑，中国人比美欧人更勤奋。只要美欧人仍认为工作是受罪，那么西方劳动力就将永远落后于东方同行。后者认为劳动与生活的其他方面一样令人自豪。

西方存在的上述问题，能追溯至中国尚未崛起的上世纪中后期。下次(西方)政客或名人再次试图让中国充当替罪羊时，最好照照镜子并开始自扫门前雪。(作者亚当·加里，王会聪译)

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