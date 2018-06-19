中国公民可72小时免签停留俄大城市？中俄正在协商

【环球网综合报道】中国公民在俄罗斯大城市可以72小时免签证过境停留？对于外界传出的这一消息，俄罗斯驻沈阳总领馆领事谢尔盖?帕利托夫18日在接受俄卫星通讯社采访时说，俄中正就此问题进行协商。

报道称，帕利托夫是在第29届哈尔滨国企洽谈会框架内谈到上述问题的。洽谈会于6月15日至19日举行。帕利托夫说：“俄中外交部之间定期讨论签证制度问题，中方定期提出进一步放宽中国公民签证制度的问题，出现了在俄大城市实施72小时免签证过境停留的建议。该问题正由两国外交部进行协商。这对于俄罗斯是新举措，不全取决于俄外交部。”

俄驻沈阳总领事表示，俄方已采取许多措施为中国公民简化签证手续。帕利托夫对此补充道：“简化签证手续方面的举措之一是8日电子签证，这可以使中国人前往符拉迪沃斯托克自由港。”

据帕利托夫介绍，俄驻华各领事馆一年向中国公民签发约35万至40万份签证，沈阳总领馆签发的数量为12万至13万份。俄卫星通讯社称，近年来，俄使馆签发的签证数量未增加，依靠免签旅游机制赴俄的中国人在增多。(宗文)

(责编：王欲然、杨牧)