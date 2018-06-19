安保人性化 球迷挺舒心（观球琐记）

俄罗斯世界杯已经开幕几天了，参赛的32支球队大半已在小组赛中亮相。俄罗斯政府努力让远道而来的球迷安心欣赏精彩的比赛、饱览俄罗斯的美景。

足球世界杯赛期长达一个月，是全世界球迷的节日。本届世界杯俄罗斯承办比赛的城市多达11个，从波罗的海之滨的加里宁格勒一直到亚欧分界线的叶卡捷琳堡。

以莫斯科为例，这个城市举办的比赛最多，两座球场将承接12场赛事。在此期间，莫斯科将迎来150万名外来游客，以球迷为主。为此莫斯科出动3万安保力量保证全市的安全。

作为这次世界杯赛事的报道者，同时也是常驻莫斯科的媒体记者，我并没有感觉到这次世界杯安保措施给民众生活带来太多的不便。赛场周边，足球氛围浓烈，莫斯科三环以外，人们交通出行不受任何影响，一切如常。当然，在重大比赛进行时场馆周边实行交通限行管制是全世界通行的做法。莫斯科全市共有14万个摄像头构建起了监控系统，仅在卢日尼基体育场就设置了超过2500个摄像头直接监控体育场内情况。

正如莫斯科市地区安全与反腐败局局长切尔尼科夫所言，采取安保措施既要保证赛事安全平稳运行，也要尽量不影响百姓正常生活。记者感觉世界杯期间平时严肃的警察都变得和善起来，他们还努力用英语来解答各国球迷的求助。（记者 张晓东）

《 人民日报 》（ 2018年06月19日 15 版）

(责编：温庆(实习生)、杨牧)