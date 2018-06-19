视频助理裁判“再显神通” 瑞典队战胜韩国队

本报北京6月18日电 （记者范佳元）北京时间18日晚，俄罗斯世界杯F小组瑞典队对阵韩国队，本场比赛视频助理裁判（VAR）再次发挥作用，瑞典队凭借点球以1∶0战胜韩国队。

下半场第六十二分钟，韩国队后卫金民友在禁区内放倒了瑞典队中场克莱森，主裁判作出继续比赛的手势，但在视频回放中心的提醒下，主裁判吹停比赛回看VAR。视频显示，金民友在铲到球之前先将克莱森绊倒在地，主裁判果断改判点球。瑞典队老将格兰奎斯特将点球罚进，瑞典队此后将1∶0的优势保持到比赛结束。

本场比赛，经过前15分钟互有攻守之后，瑞典队逐渐控制住场上局面，无论是身体对抗还是脚下拼抢，瑞典队都占了上风，为比赛走势埋下伏笔。上半场第二十六分钟，韩国队后卫朴柱昊大腿拉伤无法继续比赛，而替换上场的正是金民友。韩国队更多只能利用速度与对方周旋，队中头号球星、效力于英超热刺队的孙兴民试图依靠快速反击向对方禁区突破，但都无功而返。本场比赛，韩国队只有5次射门，但都没有进入门框范围内。

至此，本届世界杯F组首轮比赛全部结束，瑞典队、墨西哥队都获得胜利，暂居小组前两位，韩国队和德国队分列第三、第四位。

《 人民日报 》（ 2018年06月19日 15 版）

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