为一带一路建设贡献青春力量（新知新觉）

“一带一路”倡议提出5年来，已成为广受欢迎的国际合作平台和公共产品。习近平同志指出，青年最富有朝气，最富有梦想，是未来的领导者和建设者。“一带一路”建设呼唤青春力量，广大青年理应肩负起使命，积极作为、有所作为。

近年来，围绕“一带一路”建设，我国出台一系列重要文件，启动“一带一路”科技创新行动计划，为世界各国青年搭建合作平台、开通合作渠道、打造创业空间提供政策支持。在“一带一路”建设中，青年人肩负的责任重大、使命光荣。党领导下的各级组织尤其是青年组织要关心和爱护青年，为他们把握“一带一路”建设历史机遇、实现人生出彩搭建舞台。广大青年应坚定理想信念，志存高远、脚踏实地，展现当代青年风采，续写绚丽青春诗篇。当前，中华全国青年联合会作为青年爱国统一战线组织、中华全国学生联合会作为青年学生群众组织，关心青年事业，支持青年发展，努力为青年在“一带一路”建设中成长成才和干事创业营造良好环境。青年企业家协会、青年创业者协会、“一带一路”青年联盟等组织也积极为青年参与“一带一路”建设提供渠道和资源。广大青年应充分信任、依靠这些组织，在其指导支持下创业创新创优，彰显青春力量，体现时代担当。

把握正确方向。青年一代有理想、有本领、有担当，国家就有前途，民族就有希望。广大青年要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，切实弄清“一带一路”建设是什么、为什么、怎么建等重大理论和现实问题，真正弄懂“一带一路”建设的精神实质和丰富内涵。要坚定“四个自信”，深刻理解和把握“一带一路”建设的深厚历史渊源和文化底蕴；深入理解人类命运共同体理念，深刻认识“一带一路”建设致力于合作共赢、共同发展，让各国人民更好共享发展成果；强化辩证思维，深入研究“一带一路”建设过程中面临的机遇与挑战；等等。

增强学习本领。学习是进步的阶梯，实践是成长的良师。习近平同志指出，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式，树立梦想从学习开始、事业靠本领成就的观念，让勤奋学习成为青春远航的动力，让增长本领成为青春搏击的能量。青年人既要放眼看世界，又要躬身学本领。要加强学习、苦练内功，将学习、操练、实践有机结合，边学边练、边练边干、边干边学，向书本学习，向实践学习。尤其是对“一带一路”建设参与国家和地区的经济发展水平、政治制度、自然资源、人口构成、宗教信仰、地缘关系等情况要进行具体而深入的学习和研究，努力做到学以致用、用以促学。

发挥自身优势。青年人具有对外交流和创新能力强、善于运用网络新媒体等优势，应将这些优势运用到自己所从事的行业和专业上，为推进“一带一路”建设作贡献。比如，可以聚焦电子商务、动漫软件等产业，提高运用互联网思维和方式进行创新创业的能力；注重利用互联网共享共融、众包众筹等新兴模式，促进“引进来”和“走出去”双向互动，为政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通贡献青春力量。其中，民心相通是“一带一路”建设的合作基石。在“一带一路”建设中，青年人要主动肩负起联接中外、沟通世界的使命，在自己所从事的领域争当丝路故事的传播者和践行者，争当丝路精神的阐释者和弘扬者。

（作者单位：团中央中国特色社会主义理论体系研究中心 姜微微）

《 人民日报 》（ 2018年06月19日 07 版）

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