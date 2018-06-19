日本民众期待小泉之子挑战安倍 希望推动日本政坛“世代更替”

日本共同社18日称，在有关谁最适合成为下任自民党党首的最新民调中，前首相小泉纯一郎之子、现任自民党首席副干事长小泉进次郎与现任首相兼党首安倍晋三并列排名第一。作为政坛“星二代”，小泉进次郎政治人气持续高涨，成为下任自民党党首乃至首相的呼声相当高，在安倍政权因各种丑闻深陷困境，党内力量格局渐变的背景下，这反映出日本社会希望推动政坛“世代更替”的愿望。

报道称，共同社16日至17日以今年9月即将举行的自民党党首选举为背景实施了电话舆论调查。结果显示，支持小泉进次郎和安倍晋三成为下任党首的比例均为26.1%，大幅领先排名其后的石破茂、岸田文雄等人。在自民党支持者中，支持安倍继续担任党首者超过4成，但在无党派支持者中小泉占据优势。此外，在女性受访者中，小泉的人气也高于安倍。在共同社上月进行的民调中，小泉同样在“谁更适合担任下任自民党党首”的调查中排名第一。尽管本月安倍的支持率有所回升，但小泉依然稳守住了并列第一的位置。

今年37岁的小泉进次郎被认为是日本新生代政治家的代表，他继承了父亲小泉纯一郎的政治资产和声望，近年来人气上升迅速。而与此同时，森友学园等丑闻则让安倍政权基础动摇，民众对安倍独大导致“行政扭曲”的情况感到不满。日本电视台今年4月的民调中，小泉已成为下一代日本首相的“首席候选”。共同社称，民调表明，尽管安倍正在寻求挽回民众支持，并取得一定进展，但目前他尚未摆脱信任危机。长期执政让安倍不可避免地给外界带来保守印象，而小泉等新生代则树立了改革派形象。日本社会有很强的呼声，希望迎来”世代更替”乃至政坛变革。(卢戈)

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