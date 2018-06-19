在难民政策上妥协 默克尔同意大幅减少接纳难民数

据“中央社”报道，18日，德国总理默克尔表示，她所领导的基民/基社联盟执政联盟有个共同目标，就是更妥善处理移民问题，并大幅减少入境德国的移民人数。默克尔称，德国当局不允许已在其他欧洲国家登记的移民入境。不过她也强调，边界不会实施拒绝难民的“自动机制”。

据报道，18日，默克尔接受执政联盟伙伴基社联盟的提议，禁止已在欧盟其他会员国登记的难民入境德国，不过，基社联盟同意将禁令延到下月实施。报道称，上述“妥协”将可让默克尔所领导的基督教民主党与基社联盟之间因移民问题引发的纷争降温。据悉，移民争议让这两个已结盟长达70年的保守政党濒临决裂，报道称或会颠覆默克尔执政联盟。

不过，默克尔中间偏左的执政联盟伙伴社民党表示，不会主动支持基民党与基社联盟达成的限制入境难民人数协议。社民党党魁纳勒斯表示，德国执政联盟的3个政党必须在月底的欧盟峰会登场前，就内政部长霍费尔限制难民人数提案进行讨论。

18日，也是基社联盟党魁的霍费尔表示，将给默克尔两周时间，针对寻求政治庇护，难民不断涌入欧洲的问题，找出全欧盟适用的解决方案，否则他将下令边界警察驱逐移民。据基社联盟的消息人士称，默克尔已接受挑战，将设法在28到29日举行的欧盟峰会前达成协议。

霍费尔表示，若默克尔未在本月稍后达成全欧盟的移民协议，他已准备好在德国边界驱逐已在其他欧盟国家注册的移民。

据报道，基社联盟无异议通过霍费尔提出的新移民计划后，霍费尔召开记者会表示：“我们祝总理好运，但我们坚持立场，若不可能在边界立即拒绝(移民)，我就会马上命令警察，应在边界就驱逐禁止入境或停留的人。”霍费尔补充说，应在边界就驱逐的人包括已向另一欧盟国家登记或申请政治庇护的难民。

默克尔则表示，没有正当理由就将移民驱离德国边界，可能引发骨牌效应。但她已同意基社联盟的要求，禁止曾被驱逐的移民入境德国。她指出，基民党已和基社联盟就加强移民管控达成协议，这让她获得所需要的支持，可在本月底参加欧盟高峰会前寻求和其他国家达成双边协议。

据默克尔称，讨论欧盟政治庇护政策时，有件事非常重要，就是应了解他国需求，而非一味提出要求。她表示，欧盟尚未针对包括一致行动在内的两项法律法案达成共识，“不是只有我们可以提出某些要求，我们也须讨论对他国重要的事务，必须要这样，我当然会和(欧盟其他)伙伴讨论这问题”。

(责编：蔡雪斌(实习生)、樊海旭)