南非国家电力公司：未来10天可能发生分区停电

人民网约翰内斯堡6月18日电 （王磊） 据当地媒体消息，Eskom表示周一晚17时至21时会停电，而接下来的10天内也将发生分区停电以应对近期电力工人发起的抗议。

Eskom在一份声明中表示，近期的分区停电将集中在晚高峰17时至21时。上周由于电力工人针对Eskom没有任何提高其待遇的做法发起抗议，导致南非全国范围内自2015年以来第一次实施了分区限电，部分地区则是受附近煤炭运输和供应的影响。

与此同时，随着公共企业部长戈尔丹（Pravin Gordhan）的介入，南非工会，金属工人全国联盟（Numsa），全国矿工联合会（NUM）和Eskom之间的谈判也将于本周二恢复。此前电力工人曾要求提高15％的工资，但Eskom管理层表示无力承担，并且今年也没有提高薪水的计划。在上周五的会谈中，Eskom和工会已经达成共识，电力中断对各方都没有好处，尤其是对南非经济和社会发展。

据悉，南非国有电厂目前供应全国95％以上的电力。Eskom表示将继续鼓励居民和企业节约用电，以缓解电力需求。特别是在高峰期（上午7时至10时以及下午6时至晚上9时），减少所有非必需照明和电器的使用，以协助减少电力损耗。“

Eskom同时提醒，用户可以通过Eskom的loadshedding.eskom.co.za网站查询间歇停电时间表，还可以拨打0860 037 566联系客户联络中心。

(责编：蔡雪斌(实习生)、樊海旭)