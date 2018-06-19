读懂这本书就读懂了中国（手记）

《习近平谈治国理政》第二卷自2017年11月7日发行以来，受到国际社会广泛关注，在全球引起热烈反响。《习近平谈治国理政》第一卷和第二卷为世界了解中国打开了一扇重要的窗口，成为世界读懂中国的一把钥匙。

这两本书的翻译团队中有王明杰这样的中译英权威专家，也有刘奎娟、李洋这样年轻的“资深翻译”，还有那些来到中国、了解中国、爱上中国的外国朋友。

译稿改稿专家大卫·弗格森为了能够让更多西方人了解中国特色社会主义理念，计划编撰一本详细梳理和介绍中国概念相关专有名词的小册子。“我想把真实的中国介绍给更多人。”

译稿改稿专家保罗·怀特见证了几十年来中国经济的腾飞，最不能接受那些不了解中国的西方人发表抹黑中国的言论。他孜孜不倦地翻译中国作品，修改润色译稿，就是为了让更多中国声音传递出去。

随着中国综合国力和国际地位不断提升，国际社会对中国的关注前所未有，但中国在世界上的形象很大程度上仍是“他塑”而非“自塑”。中国有能力做好中国的事情，也有能力讲好中国的故事——中国梦的故事、中国人的故事、中华优秀文化的故事，还有中国和平发展的故事。

让世界了解中国，让中国走向世界。《习近平谈治国理政》在全球持续引发热烈反响，让中国好声音被更多人倾听。

《 人民日报 》（ 2018年06月19日 23 版）

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