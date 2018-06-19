中美研究人员发现新型狗流感病毒

美国《微生物学》网络杂志5日发表的一项研究显示，猪流感病毒H1N1已经传播给狗，并在狗体内与其他病毒基因发生重组，狗体内的流感病毒亚型正在增多。

研究人员说，禽类和猪是导致流感病毒基因产生多样性的主要宿主，而狗和马携带的甲型流感病毒类型较少，并且几乎不传染人。此前研究发现，在狗之间流行的甲型流感病毒类型主要为H3N8和H3N2。

2013年到2015年间，中国广西大学和美国芒特西奈伊坎医学院等机构的研究人员提取了狗体内的16株流感病毒毒株，并为其测序，结果发现了3种猪流感病毒的基因片段。传播给狗的猪流感病毒H1N1与狗流感病毒H3N2发生基因重组，又产生了3种新的狗流感病毒。

参与研究的芒特西奈伊坎医学院的阿道夫·加西亚—萨斯特说，狗体内的流感病毒具备了多样性，病毒基因可以相互组合，这可能给人类造成风险。如果人具备免疫力，新病毒传播给人的风险就会小一些。据了解，目前还没有人感染这些狗流感病毒的案例。

《 人民日报 》（ 2018年06月19日 22 版）

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