联合国也门问题特使马丁·格里菲思6月16日抵达也门首都萨那，就也门港口城市荷台达发生的战事与胡塞武装进行磋商。截至18日，格里菲思两周内在也门政府和胡塞武装代表之间的第二次斡旋仍毫无进展。在沙特阿拉伯领导的多国联军支援下，也门政府军16日收复荷台达国际机场，随后巩固了对荷台达周边地区的控制。由于荷台达港是缓解也门人道主义危机最重要的“输血管”，随着战事不断升级，一旦发展成拉锯战，城内数十万居民将可能面临人道主义灾难的严峻风险。

本月13日，也门政府军在沙特领导的多国联军支持下发起了夺取荷台达的“黄金军事行动”。多国联军对荷台达市的胡塞武装据点进行了数十次空袭。也门国防部11日说，在过去一周内，也门政府军在荷台达省共打死至少250名胡塞武装人员。分析指出，荷台达之战事关也门战局走向，双方此役必将展开殊死争夺。尽管多国联军目前在战场上占据较大优势，但拿下荷台达并非易事。

荷台达位于也门西海岸中部，濒临红海，是也门主要港口，东距首都萨那150多公里。2015年10月，胡塞武装在占领萨那3周后一举占领了荷台达。这里是国际社会向胡塞武装控制区提供人道主义援助的唯一通道，也是也门全国食品和基本救援物资最为重要的入口。联合国世界粮食计划署发布的报告显示，2017年也门国内61％的进口食品经荷台达港入境，而该数字目前已接近70％。此外，经荷台达港入境的小麦也占也门进口总量的近75％。“黄金军事行动”开始前，联合国人道主义事务协调办公室新闻发言人莱克说，战事将导致人道主义灾难；但多国联军方面称，军事行动不会像外界预测的那样惨烈，有关人道主义的忧虑并不能成为胡塞武装继续利用荷台达港获取补给的借口。

据联合国估计，目前荷台达市内外居住着约60万平民，是也门人口密度最高的地区之一；联合国儿童基金会估计，生活在这里的儿童有30万。格里菲思强调，荷台达局势“极其令人担忧”：“进一步的军事升级将使已经十分严峻的人道主义形势更为恶化，甚至影响双方重启政治谈判、达成包容性政治解决方案的努力。”格里菲思呼吁各方保持克制，“给和平一个机会”。红十字国际委员会称，荷台达地区的水电网络对平民的生存至关重要，这些设施正在面临战火摧残。

也门已经历了3年多战争，遭受着“世界上最可怕的人道主义危机”。迄今，也门内战已经造成200多万人流离失所；霍乱、白喉疫情一度在也门肆虐，荷台达是患病人数最多的地区之一；逾七成的人口，尤其是儿童营养不良，燃气等基本生活物资也难有保障。分析人士指出，目前看来，多国联军和政府军很有可能采取闪电战的方式在最短的时间内夺取荷台达，以便尽快恢复荷台达港的正常运行。否则，一旦人道主义危机加剧，多国联军和政府军方面将面临巨大的国际压力。

（本报开罗6月18日电）

《 人民日报 》（ 2018年06月19日 21 版）

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