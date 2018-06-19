中俄青少年足球合作迎来新机遇（第一现场）

中俄青少年校园足球友谊赛后，中国小球员在球场留影庆祝。

本报记者 曲 颂摄

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在世界杯足球赛开幕之际，莫斯科斯巴达克青少年足球学校举行了一场别开生面的俄中青少年校园足球友谊赛。“主场作战”的队伍是斯巴达克青少年足球学校的学生，迎战的则是来自中国的12名小队员。最终，中国小队员们以3∶2获胜，他们中有人将在本届世界杯赛场上获得作为球童或护旗手亮相的机会。中国小队员“踏上”世界杯赛场，具有非常重要的意义。此次青少年足球友谊赛是体现中俄友谊的一个重要方面，有助于进一步开拓中俄足球合作新机遇。

中国“小球王”亮相世界杯舞台

世界杯开幕前一天，莫斯科北部斯巴达克青少年足球学校宁静的校园里响起了“中国队加油”的声音，操场上奔跑着的是一群稚气未脱的孩子。然而，获胜的这支中国球队并非来自专业足球学校，只是一群爱好足球的普通学生。

今年3月，“谁是球王”全国青少年校园足球大赛开幕，比赛覆盖全国31个省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团，从小学组、初中女子组、初中男子组中分别选出“全国最佳阵容”。友谊赛上的12名选手，就是从小学组比赛里选拔出的全国各地“小球王”。

友谊赛仅是“小球王”们的第一个任务。国际足联承诺，小学组优胜者将在2018世界杯上作为球童或护旗手亮相。15日，有的孩子就在圣彼得堡球场的世界杯揭幕战中亮相，来自辽宁的张鑫宇就是护旗手之一。他自豪地告诉记者，他所在的队伍曾从200多支校园足球队中脱颖而出，获得辽宁省冠军。

“小球王”队伍里，还有一位扎着小辫子的“女球王”。在生活中乖巧、爱漂亮的杜健群已经有6年球龄，一旦上场，却像男孩子一样勇敢。

小球童和小旗手们在赛事转播中可能只是一闪而过，他们中很多人还要尽快赶回学校参加期末考试。但是，这些小身影在世界杯这个大舞台上的存在，意义并不简单。

教育部体育卫生与艺术教育司司长王登峰告诉记者，这场友谊赛是对近三年来校园足球教学、训练、竞赛工作成效的一次检验。教育部从2015年接手校园足球事业。首次举办足球夏令营时，施拉普纳、朱广沪、高洪波等国内外知名教练就对孩子们展现的水平大加赞赏。在后来举办的两届夏令营上，孩子们通过校内比赛、校际联赛锤炼，每年都给教练们带来惊喜。“我们觉得，全国比赛选出的‘最强阵容’不应只满足于在世界杯亮个相。”所以，中方与斯巴达克足球学校组织了这场友谊赛。

王登峰说，中国足球虽然暂时落后，但在青少年阶段，中国足球水平正在向世界看齐。中国在足球上是没有所谓“先天劣势”的。在过去的体育人才培养体系中，专业体育生以训练为主，文化课学习较少。学校日常的体育课又很少涉及竞赛。目前教育部推动的校园足球，其着力点正是要在普通学校推广竞赛。

足球运动的“种子”正在茁壮成长

自2015年《关于加快发展青少年校园足球的实施意见》出台后，足球日益成为校园里常见的体育项目之一，足球课程、足球训练、足球竞赛也越来越丰富多彩。据了解，校园足球的推动，可以强健青少年体质、弘扬爱国主义和集体主义精神，最重要的是对青少年的意志培养具有重要意义。3年来的实践证明，全面的知识有助于提高青少年对体育技能的领悟能力。

王登峰介绍，此次来俄罗斯也是为了接触更多业内人士，开拓中俄青少年足球合作机遇。各国都有自己的体育培养模式，而俄罗斯擅长通过专业学校来培养有运动天赋的青少年，和中国有相似之处，能够提供这一方面的借鉴。

杜健群的妈妈说，十几年前大儿子练球时，参赛都要交费。现在女儿有体彩基金支持，服装、参赛都不需要家庭承担了。王登峰认为，社会力量参与足球事业是必然趋势，也是向好趋势，也许将来中国会出现多种培养模式共同发展的局面。这一切的改变，都将大大有助于提高中国体育竞技水平。

世界杯揭幕战护旗手莫秋说，自己参加过的黔东南苗族侗族自治州中小学足球赛，参赛球队有100多支。赞助商蒙牛将“踢球吧，少年强”活动中选出的88个孩子带到了世界杯赛场……这些中国小队员在世界杯赛场上的出现也许短暂，但是足球运动的“种子”正在茁壮成长。

（本报莫斯科6月18日电）

《 人民日报 》（ 2018年06月19日 21 版）

(责编：冯人綦、曹昆)