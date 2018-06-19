“在中国的每一天都充满期待”（环球热点）

图为部分外国专家在东市陶瓷文化博览城体验制瓷。

从乡间田野沉甸甸的稻穗，到老百姓菜篮子里的香甜瓜果；从校园里莘莘学子的朗朗书声，到实验室里的重大科技突破；从艰深玄奥的哲学理论到一颗小小螺丝钉的生产……在国计民生相关的多个行业和领域里，都有着外国专家活跃的身影。

改革开放40年来，累计有数百万人次的外国专家来到中国工作，在推动中外科技文化交流、高层次人才培养等方面发挥着举足轻重的作用。

寻幽览胜 领略中国山水

“到庐山仙人洞，观看了云雾的流动和变化，才能切身体会到王阳明当年在这里参悟心学的玄妙。”北京外国语大学国际关系学院的德国籍教授大卫·巴拓识对本报记者感叹道，中国的山水、风景处处体现了中国哲学、中国文明的来源，到江西参观是一次独特的体验。作为德国第一个研究王阳明哲学的学者，他表示，不虚此行。

5月27日至6月2日，在国家外专局的组织带领下，中国江西省迎来一批特殊的客人，他们是来自全球19个国家的29名中国政府友谊奖获奖专家、“千人计划”外专项目人选及国家外专局其他高端外专项目专家和10名家属。大卫也是其中的一员。

仲夏的江西，时而细雨霏霏，时而天光初霁，时而云雾缭绕，凉爽湿润，微风拂面，令人可以暂时远离世俗烦忧，静心养性。

放慢脚步，放松心情，外国专家们陶醉在秀美的山水之中：登南昌滕王阁，感受“落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色”的辽阔壮美；临庐山含鄱口，领略“飞云渡险脊，走雾隐幽潭”的奇秀玄幽；观景德镇古窑民俗博览区，欣赏“玲珑剔透万般好，静中见动青山来”的陶瓷艺术；驻足海昏侯纪念馆，品鉴中国历史的悠远厚重；坐快艇游西海湖岛，乘快哉此风，渺湖光潋滟，览千岛旖旎；夜游西海湾景区，泛舟修河，看两岸华灯初上，听南戏消融夜色，仿佛置身画中。

事实上，不少外国专家因为优美的环境和便利的条件而到中国发展。在接受本报记者采访时，任职于浙江大学生命科学学院的英国籍生物学专家柯瑞思托福·雷蒙德·伍德表示，杭州西溪湿地优越的生态环境有利于开展生态保护的科研项目；美国籍呼吸系统疾病药物研究专家、长风药业股份有限公司首席技术官博江盟将家安在了无锡和苏州，谈及苏州的生活，他不吝溢美之词：“苏州充满创业创新活力，既有现代化的基础设施，又有古老美丽的小桥、流水和园林。”

除了优美的环境，很多外国专家更看重中国日益繁荣发展的未来。

“我1996年刚到中国合肥定居，也打过退堂鼓，但现在这里已是我的第二故乡。”现任合肥学院韩国籍教授赵诚惠，至今仍佩服当年大儿子的远见。

22年前，当赵诚惠一家为去美国还是中国犹豫不决时，当时还在上初中的大儿子朴钟赞的建议起到关键作用。由于痴迷中国文化，小伙子认为，中国当时虽然不是很强大，但却像朝阳一样，正在上升。22年间，中国的发展印证了赵诚惠一家的期待。

建言献策 助力中国发展

“虽然中国的快速发展已经打破了很多西方社会的模式和规律，但在高新科技例如半导体领域还缺乏核心技术和知识产权。”日前，在江西省赣江新区的建言献策会上，奥地利籍半导体工艺及设计专家濮必得表示，江西乃至全中国的科技新区应当改变传统青睐大型企业的习惯，积极扶持从事创新研发的小微企业，在资金支持、人力资源、会计审查、销售市场等方面加大对年轻创业者的支持。

在为期一周的休假及考察活动中，除了参观当地自然人文景观、体验地方风土人情，外国专家们深入了解当地经济社会发展状况，积极建言献策，助力江西发展。

新井健生，北京理工大学的日本籍微纳机器人专家，第一个在建言座谈会上发言，他认为，随着中国老龄化不断加剧和社会劳动力成本上升等社会问题的出现，中国应该大力发展服务型机器人和建设型机器人，江西也应该快速行动起来。除了科研立项、高校设置相关专业、加快科研转化为生产力的速度外，他认为，最重要的是，要挖掘并用好该领域的年轻人才。

阿卜杜勒·加尼·瑞泽普是南开大学的加拿大籍生态材料专家。他认为，在新能源领域，一方面，中国使用光伏太阳能板和风力涡轮机的发电技术已经相当成熟，技术领先世界。然而，利用来自洋流、潮汐甚至地热的能源开发技术还不充分，具有巨大潜力。另一方面，开发吸收、反射和储存太阳辐射的新材料没有得到足够重视，开发这方面的潜力，对未来中国节约能源意义重大。

建言座谈会正式开始前，外国专家们现场观看了江西省宣传片和江西省赣江新区宣传片。曾就职于中国中央电视台的新西兰籍英语播音员艾德文·马尔激动地表示，江西有丰富的资源，应该扩大宣传，发展旅游业。

创新之道，唯在得人。得人之要，必广其途以储之。5月28日，在南昌举行的欢迎晚宴上，江西省委常委、常务副省长毛伟明表示，在建设富裕、美丽、幸福、现代化江西的加速期，江西比以往任何时候更渴求人才，也更能成就人才，希望外国专家能发挥桥梁纽带作用，大力宣传推介江西，带动越来越多的外国专家和人才来江西创新创业。

交口称赞 拥抱中国开放

谈及改革开放40周年，外国专家们纷纷竖起大拇指，认为这是中国政府最伟大的举措。不少外国专家有幸见证并参与了中国改革开放40年的历程，且听他们对本报记者娓娓道来。

“第一次来中国时，真的难以想象，中国会发展成为今天这样，像做梦一样。”马豪恩是阿根廷籍国际关系专家，现任阿根廷萨尔瓦多大学亚洲研究学院当代中国研究系主任，重点研究中国近现代政治、对外政策和军事。

1979年，年仅14岁的马豪恩，随父亲第一次到中国，在北京生活了几年，并在三里屯附近的北京第五十五中学学习汉语和中国文化。自2000年起，他几乎每年都会来中国。距离第一次到中国，一晃40年过去了，他说，邓小平倡导的改革开放改变了中国，而中国则改变了他的人生轨迹。

改革开放改变了中国几代人的命运，给整个中国社会带来翻天覆地的变化。现在，越来越多的外国专家参与到中国建设，触摸中国发展的时代脉搏。

2017年，就任中央编译局的德国籍语言专家吕宁，参与了中共十九大报告德文版的翻译和校订工作。这是改革开放以来，中国第一次邀请外籍专家参与全国党代会报告的翻译工作。在吕宁看来，这是中国进一步发展和开放的体现。他说：“这个变化说明，中国的现代化不仅发生在外部领域，还深入到了内部的结构层面。”

“对在中国的每一天都充满了期待。”关于未来，吕宁希望坚持骑车锻炼身体，学习更多与中国有关的东西，了解更多中国人的思维方式。

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