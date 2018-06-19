知行合一  上合有“力”

自少齐埋于小草，而今渐却出蓬蒿。17年风雨兼程，17年携手共进，上海合作组织如今已成长为具有重要国际影响力的区域组织。刚刚落下帷幕的上合青岛峰会进一步表明，合乎大道的理念，深入笃实的行动，让上合组织持续发展壮大，展现出令世人刮目相看的行动力、影响力、感召力。

上合组织的行动力有目共睹。最初的合作以解决边界和安全问题为主题，如今已形成政治、经济、安全、人文、对外交往、机制建设六大领域合作齐头并进的新局面。各领域合作的日益深入务实，成为上合行动力的最好注脚。

上合组织合作日益走深走实。青岛峰会通过了《上海合作组织成员国长期睦邻友好合作条约》未来5年实施纲要，共同发表了体现广泛共识的青岛宣言。成员国领导人关于贸易便利化、共同应对流行病威胁等声明，有关部门签署的促进旅游合作、中小微企业合作等文件，为地区经济发展提供了有力支撑，惠及民生。

上合组织的影响力不断提升。走过17年不平凡的历程，如今的上合组织已成为世界上幅员最广、人口最多的综合性区域合作组织，成员国的经济和人口总量分别约占全球的20％和40％，成为当代国际关系体系中极具影响力的参与者。德国《新德意志报》网站发表评论文章认为，如今的上合组织已“拥有全球影响力”。

上合组织的影响力，更体现在它日益成为当今国际秩序正能量的提供者，维护地区安全、促进共同发展、完善全球治理的重要力量。印度尼赫鲁大学中国与东南亚研究中心教授狄伯杰认为，上合组织已成为区域安全、经济合作、跨国互联等领域的优秀多边机制。

上合理念的感召力更加强大。17年来，上合组织能经受住国际风云变幻的严峻考验，保持稳健发展壮大态势，正是因为始终坚持了“互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展”的“上海精神”。“上海精神”超越了文明冲突、零和博弈等旧思维，创新了国际合作的新模式。巴基斯坦总统侯赛因说，当今世界一些大国内向性和孤立性越发明显，上合组织则为成员国提供了多维度和多领域的合作机会，在“上海精神”的指引下，上合组织将成为国际合作的新样板。

青岛峰会上，中国领导人提出了构建上合组织命运共同体的五项建议，系统阐述了发展观、安全观、合作观、文明观、全球治理观等“五大观念”，赋予“上海精神”新的时代内涵，必将促进上合组织更加茁壮成长。

风好正是扬帆时。青岛峰会为上合组织发展描绘了新蓝图、注入了新动力。我们相信，有着共同的信念，付诸扎实的行动，知行合一的上合组织，必将迎来更加美好的前景，为全球和平繁荣的福祉作出更大贡献。

（据新华社电）

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