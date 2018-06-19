“改革开放让中国文学焕发新光彩”(我与中国改革开放40年)

“改革开放让中国厚积薄发的文化力量得到迸发，40年来，中国产生了一大批优秀的作家和文学作品，独特的中国当代文学也成为世界文化宝库的重要组成部分。”匈牙利汉学家、翻译家宗博莉·克拉拉在接受本报记者采访时表示，没有中国的改革开放，她或许不会注意到中国的当代文学，而错过这座珍贵的文化宝藏。

克拉拉回忆说，上世纪七八十年代，就有鲁迅、老舍等中国作家的文学作品在匈牙利出版，但由于语言和文化的隔阂，真正了解中国文化和中国文学的人并不多。随着中国的改革开放，大批中国人走出国门，来到匈牙利生活工作，在促进两国经贸关系发展的同时，也带动了当地人学习中文和中国文化的热潮。

1994年至1998年，克拉拉两次到中国留学，先后在北京语言学院和北京大学学习中文及中国文学。从匈牙利罗兰大学毕业后，她开始将研究重心放到中国改革开放后的当代文学翻译上。她先后将莫言、苏童、余华等多位中国当代作家的作品翻译成匈牙利语，是第一位将中国当代作家作品翻译并引入匈牙利的翻译家。

“改革开放让中国文学焕发新光彩，既有中国传统底蕴，又具有世界性和现代性。”克拉拉说，“改革开放使中国人民社会生活和精神面貌发生了巨大变化，中国当代文学就是这种变化的折射和反映，是世界了解当代中国的一个极佳窗口。”

克拉拉说，近年来随着中国影响力的提升，中文和中国文学在匈牙利乃至中东欧地区逐渐受到欢迎，特别是莫言获得诺贝尔文学奖后，中国文学甚至在整个欧洲地区都受到越来越多读者和受众的青睐。“现在匈牙利很多家长在孩子很小的时候就让他们学习中文，这让我们感到非常高兴和振奋。”

2015年，由于在中匈文学翻译工作中作出的杰出贡献，克拉拉被授予由中国国家新闻出版广电总局颁发的中华图书特殊贡献奖青年成就奖。2016年，克拉拉当选为匈中友好协会主席，在她的推动下，首届中东欧国家—中国文学论坛成功举办，成为中国与中东欧国家文学交流的盛事。

“改革开放让中国文学走向世界，不仅改变了中国和中国人民的面貌，也深刻地影响了像我这样的外国人。”克拉拉说，“我很高兴能够参与到中国改革开放的进程中，也希望能继续见证中国人民伟大变革的进程。”

（本报华沙电）

《 人民日报 》（ 2018年06月19日 03 版）

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