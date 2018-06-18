原标题：日本大阪发生６．１级地震 至少造成３人死亡

新华社东京６月１８日电（记者王可佳 姜俏梅）据日本气象厅消息，当地时间１８日上午７时５８分（北京时间６时５８分），日本大阪府发生６．１级地震。据日媒报道，地震至少造成３人死亡，５１人受伤。

本次地震震中位于大阪府北部，东经１３５．６度，北纬３４．８度，震源深度约１３公里。大阪、京都等地区有强烈震感。

据日媒报道，大阪府、京都府、兵库县等地有关部门已陆续收到有民众死伤的报告。截至目前，地震造成大阪府２名男子和一名女童死亡。

地震发生后，政府已在首相官邸成立危机管理中心联络室。日本首相安倍晋三说，政府将遵从“生命第一”的基本方针全力应对问题，在迅速掌握具体受灾情况的基础上全力救助受灾民众。

日本气象厅当天早晨曾将震级定为５．９级，后改为６．１级。此次地震后当地还发生了多次余震。气象厅呼吁民众注意人身安全，避免前往危险场所，警惕房屋倒塌及自然灾害的风险，并呼吁人们在今后一周左右继续留意类似规模的地震。

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