美国新泽西州艺术节发生枪击案致22人受伤

人民网讯 据美国中文网综合报道，当地时间17日凌晨，新泽西州首府特伦顿（Trenton）一个24小时的艺术节突发枪击事件，目前已造成至少22人受伤，1名嫌犯被击毙，另一位则遭警方拘留，当局正在对此事进行调查。

枪击案发生在当天凌晨2点45分左右，当时特伦顿Roebling Market区一个大楼内正在举行一个名叫“Art All Night Trenton 2018”的24小时艺术节。活动于星期六下午3点开始，网站称该活动已进入第十二年，去年这个活动吸引了超过3万名参与者。

警方称，事发时，有两人突然开枪射击，事发时现场约有1000人，枪击还引发了踩踏事件。当天上午，Mercer县检察官奥那菲（Angelo Onofri）在记者会上说，警方相信其中一名嫌犯向另一名已经死亡的嫌犯开枪。

截止当天上午，事件造成22人受伤，其中17人受枪伤，包括一名13岁男孩在内的4人伤势严重。

（老任）

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