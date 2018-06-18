原标题：阿富汗塔利班趁停火进城过节 与警察玩自拍

阿富汗塔利班武装人员16日出现在首都喀布尔和其他多座大城市，利用开斋节停火，与民众和安全部队人员互动。

阿富汗总统阿什拉夫·加尼7日宣布，开斋节期间与阿富汗塔利班停火大约一周；塔利班9日发表声明，宣布开斋节期间与政府军停火3天。据信这是塔利班2001年倒台后首次在开斋节期间停火。

开斋节假期15日开始。16日，一批塔利班武装人员出现在喀布尔街头。喀布尔警方发言人哈什马特·斯塔内克扎伊告诉路透社记者，塔利班武装人员从喀布尔南部和东南部进城，入城前把武器交给安全部队。当他们离开时，将领回武器。

除喀布尔，塔利班武装人员现身其他多个省份和多座城市。阿富汗一些新闻网站上的照片或视频显示，塔利班人员与安全部队士兵拥抱、互致节日问候。

在南部赫尔曼德省首府拉什卡尔加，塔利班与安全部队人员在民间团体安排下会面。民众围在士兵和武装人员旁边，呼吁他们收起武器，双方随后互相拥抱。

生活在南部查布尔省的学生卡伊斯·利瓦勒说：“这是最和平的一次开斋节。我们头一次感到安全。别提我们有多高兴了。”

在北部昆都士省首府昆都士，居民穆罕默德·埃米尔说：“我不敢相信自己的眼睛，因为我看见塔利班与警察站在一起玩自拍。”

在东部楠格哈尔省的贾拉拉巴德市，当地居民向塔利班人员提供干果、传统甜点和冰激凌。一名路透社记者看到，十多名塔利班人员吃着民众送上的食物，与孩子们玩耍。

阿富汗内政部副部长马苏德·阿齐兹16日说，停火在全国范围得到执行，“幸运的是，迄今没有发生袭击”。赫尔曼德、坎大哈和查布尔省省长确认，过去24小时内没有接到袭击事件报告，政府军和塔利班都恪守了停火承诺。

加尼16日在电视讲话中宣布延长停火，只是没有发布具体时长。他7日宣布停火时说，这一举动显现阿富汗政府的实力以及民众希望和平解决阿富汗冲突的意愿；停火对象只是塔利班，不包括极端组织“伊斯兰国”和“基地”组织。驻阿美军司令同一天说，美军会配合阿政府的停火计划。塔利班宣布停火时警告，如果遭到攻击，将还击，而且停火对象不包括驻阿外国军队。

加尼2月底向塔利班伸出“橄榄枝”，愿意不设前提条件与塔利班举行和平谈判，将允许这一武装组织作为政治党派参与执政。塔利班至今没有回应加尼的提议，不过，塔利班首领海巴图拉·阿洪扎达数天前要求美国和其他外国军队离开阿富汗并要求与美国方面直接对话。一些分析师对停火能否长期持续持怀疑态度。（惠晓霜）（新华社专特稿）

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