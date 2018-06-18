原标题：希腊总理以26票优势挺过议会不信任表决

希腊议会16日投票表决反对党新民主党提出的不信任案。希腊总理亚历克西斯·齐普拉斯领导的执政联盟以153票支持、127票反对的结果“过关”。

不信任案缘起齐普拉斯与马其顿总理佐兰·扎埃夫围绕马其顿更名达成的新协议，协议在两国均遭遇巨大阻力。

【除名背叛议员】

齐普拉斯和扎埃夫12日宣布，两国政府经磋商达成协议，马其顿将把宪法国名由“马其顿共和国”更改为“北马其顿共和国”，以结束这两个邻国持续20多年的争议。

提出不信任案的新民主党党首基里亚科斯·米佐塔基斯把不信任表决与马其顿更名协议“捆绑”，要求议员抵制齐普拉斯领导的执政联盟，不要赌上希腊的未来。

齐普拉斯领导的执政联盟在希腊议会300个席位中占据154席。他16日呼吁议员支持协议。

齐普拉斯强调：“对另一个国家的仇恨并不等于爱国。”

执政联盟最终以153票支持、127票反对的表决结果“过关”。执政联盟中的小党派独立希腊人党议员季米特里斯·坎梅诺斯投下反对票。坎梅诺斯在投票结束后被独立希腊人党除名，令执政联盟在议会的领先席位缩减为3席。

马其顿与希腊之间就马其顿国名问题的僵局持续多年。马其顿1991年宣布独立，并于1993年以“前南斯拉夫马其顿共和国”名义加入联合国。此后，马其顿对内对外使用宪法国名“马其顿共和国”。希腊认为，马其顿的国名暗示马其顿对希腊北部马其顿省存在领土要求，要求其更名。

根据最新协议，马其顿将把宪法国名由“马其顿共和国”更改为“北马其顿共和国”，希腊则不再阻碍马其顿加入欧洲联盟和北大西洋公约组织。

【示威引发冲突】

表决当天，数以千计反对协议的示威者在希腊议会大楼外集会。

示威引发冲突，示威者试图冲破警方防线；一些人想要闯入议会大楼，被防暴警察使用催泪瓦斯驱散。美联社报道，警方逮捕一人。

希腊议会议长尼科斯·武齐斯指认极右翼政党金色黎明党在幕后推波助澜。

根据希腊与马其顿的安排，两国定于17日在临近马其顿的希腊边境举行协议签字仪式。除两国官员外，欧洲官员也出席仪式。

双方协议除了在希腊招致反对，在马其顿国内同样引发不满。马其顿总统格奥尔盖·伊万诺夫就威胁，不会签署协议。

这项协议将首先在马其顿经历议会表决、总统签署和全民公投。如果总统不签字，协议将回到议会二次投票，再获通过后总统必须签署。协议在马其顿通过公投后，再由希腊议会表决。（陈立希）（新华社专特稿）

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