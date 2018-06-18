林松添大使和西苏鲁外长共同出席南非青年日纪念活动

人民网约翰内斯堡6月18日电 6月17日，应南非外长西苏鲁邀请，林松添大使赴索韦托出席当地社区举行的南非青年日纪念活动，当地各界群众五千多人出席，活动通过互联网进行了直播。

西苏鲁外长在主旨讲话中数次感谢林大使和中国使馆出席青年日纪念活动，高度评价中方在支持南非社区能力建设，特别是青年人能力建设方面的积极举措。西苏鲁外长勉励青年人倍加珍惜父辈们用生命换来的幸福生活，充分利用南非政府和包括中国在内的国际伙伴创造的发展机遇，积极提升学位教育和技能水平，早日成为国家建设栋梁之才，为南非和非洲的外交事业和经济社会发展贡献力量。

林大使在现场接受了南非当地媒体专访。林大使感谢西苏鲁外长提供这一接近社区民众的良机，赞赏其致力于中南友好的不懈努力，并表示，南非资源丰富，区位优势明显，发展基础和条件在非洲首屈一指，拥有拉马福萨总统这样一位具有远见卓识的领导人，更拥有中国这一最为强劲、最为可靠的发展伙伴。中方对南非发展前景充满信心，对中南友好互利合作前景充满信心，愿继续支持南非社区能力建设，为南非青年创造更多培训和发展机遇，同时拓展中南青年交流合作。

1976年6月16日，索韦托近两万名黑人中小学生因抗议白人当局强行规定在黑人学校使用南非少数白人统治者使用的阿菲利康语而举行大规模示威游行，遭到种族隔离政府血腥镇压，先后造成176人死亡，1228人受伤，大量无辜者被逮捕。1994年新南非成立后，南非政府宣布将6月16日定为“青年节”，以纪念在反种族隔离斗争中做出巨大牺牲和贡献的南非青年。

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