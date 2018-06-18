疑遭“大规模”监听 奥地利向德国讨说法

奥地利媒体16日曝出德国“大规模”监听奥方境内目标的旧事。奥地利总理塞巴斯蒂安·库尔茨说，奥方已经联系德方，要求对方给说法；奥方需要确认，监听已经结束，相应数据被删除。

奥地利媒体《标准报》和《侧面》周刊报道，德国联邦情报局在1999年至2006年七年间监听奥地利境内大约2000个对象，涉及奥地利政府、国际组织、外国使领馆和企业在奥的有线和移动电话以及传真电邮。

报道说，美国、以色列、伊朗、伊拉克等70多个国家在奥使馆电话成为监听目标；总部均设在奥地利首都维也纳的石油输出国组织（欧佩克）、欧洲安全与合作组织（欧安组织）和国际原子能机构180个号码被监听；武器生产商和主要出口商在奥办事处电话同样未能幸免。

奥地利总统亚历山大·范德贝伦和总理库尔茨16日举行新闻发布会。范德贝伦说：“友邦间谍行为不同寻常、不受欢迎，也不可接受。”

库尔茨告诉媒体记者，奥方2014年起疑。奥地利现在要求查明监听的具体对象，以及德方何时结束监听。奥地利需要明确监听已经结束，相应数据被删除，“这非常重要”。

德国议会下属负责监督情报机构的相关委员会主席阿明·舒斯特回应称，这一委员会将召集特别会议，明确奥媒曝出的监听是“新情况”，还是2015年曝光旧闻的“新细节”。他希望最迟22日能有结果。

德国《明镜》周刊2015年报道，德国联邦情报局监听目标包括不少盟国和友好组织，如波兰、奥地利、丹麦和克罗地亚的内政部、美国在欧盟和联合国的外交使团以及位于美国首都华盛顿的美国财政部和内政部等。甚至在德国国内，法国、英国等不少欧洲国家的使领馆也被监听。迫于舆论压力，德国政界人士2016年要求停止对盟友的监听。（陈立希）（新华社专特稿）

(责编：岳弘彬、曹昆)