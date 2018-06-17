国际锐评：迎击美国贸易战，中国仍会“以不变应善变”

尽管不愿打贸易战，但中国面对美国的出尔反尔、一意孤行，已经坦然、自信地迎击。因为这不仅是为了捍卫本国和本国民众的合法利益，也是为了维护正常国际贸易秩序和全人类的共同利益。

既然应战，就要讲究战术。作为深谙《孙子兵法》、顺应世界大势、占据人心道义高位的中国，面对一个反复无常、毫无信义、充满不确定性的对手，最好的战术就是“以不变应善变”。

事实上，回顾近三个月来的中美经贸较量过程，一个突出特点就是美方的“变”与中方的“不变”。美国方面，从4月初公布对中国商品加征关税的初步清单，到特朗普随后发推文称“习近平主席和我将永远是朋友……两国都会有伟大未来”；从5月中旬双方达成华盛顿共识不打贸易战，到十天后美方突然翻脸称将于6月15日公布对价值500亿美元包括高科技产品在内的中国商品加征25%关税的清单，这种反复无常的变脸，既与特朗普所谓的“交易艺术”、美方谈判团队的内部分歧、美国选举政治以及两党的互相攻讦有关，更反映出美国精英们解决国内矛盾的无力感与偏执症，以及面对中美实力对比发生变化时的无奈与焦虑。

不少观察家都敏锐地看到，中美贸易失衡问题不是光靠中国多买美国产品就能解决的，因为这一问题与中美经济结构、全球价值链分工、美国低储蓄过度消费模式、限制对华高科技出口等多个深层次因素有关。但是，美国精英们由于无力解决2008年次贷危机引发的资产价格上涨、收入分配差距拉大、制造业衰落、底层民众受创严重等一系列问题，便想把责任转嫁到中国这个紧随美后的经济体头上。去年12月，曾是特朗普竞选核心智囊的史蒂夫·班农在日本发表演讲时，就直指“中国摘走了自由市场的花朵，却让美国走向了衰败”。可以说，将美国的当前困境、未来困境乃至各种危机归咎于中国的崛起并进行遏制，正是美国挑起对华贸易战的深层原因。

对此，中方当然看得通透，并保持了足够的战略定力，一路走来，立场坚定：从“打，奉陪到底；谈，大门敞开”的表态，到“采取同等规模、同等力度”的反制措施，再到“坚决捍卫国家利益和人民利益、坚决捍卫经济全球化和多边贸易体制”的决心与意志，中国一直以最大诚意努力解决问题，一直坚持核心原则不动摇、核心利益不受损。而中国上下一心，众志成城，愿意为全人类的共同利益而战，更加夯实了中国立场不变、政策不变、发展战略与动力不变的坚实基础。

当前，世界面临百年未有之大变局，不确定性不稳定性上升。美国作为全球第一大经济体以及全球化的主要受益者，本应为解决全球性的难题提供正能量，担当稳定器。但是它却为一己之私，不惜毁坏政府信用与国家形象，反令自身成为一个最不稳定的因素。这一点，在美国退出《巴黎协定》后又表示条件合适可考虑重新加入上，在特朗普与朝鲜最高领导人金正恩会面安排的反复上，在白宫高官先为G7间的贸易争端打圆场，后炮轰加拿大总理特鲁多的转变等一系列令人咋舌的外交举动上，均表露无疑。

反观中国，改革开放40年来，从农村到城市，从试点到推广，从经济体制改革到全面深化改革，中国一直遵循自己的国情、按照既定的节奏踏实前行。从提出构建“人类命运体”，到扎实扎进“一带一路”倡议；从倡导建立新型国际关系，到积极参加国际维和救援，中国始终在做“世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者”。

早在2015年，习近平主席便提出三个“不会变”：“中国利用外资的政策不会变，对外商投资企业合法权益的保障不会变，为各国企业在华投资兴业提供更好服务的方向不会变。”当前，中国进入了新时代，可以更加自信地说：中国政府满足人民对美好生活向往的决心不会变，推动经济高质量发展的决心不会变，不断扩大开放的决心不会变，为世界做出更大贡献的决心也不会变！

“以不变应善变”，这是中国打赢对美贸易自卫反击战的战术自信，也是对这个世界的高度负责。因为在充满变化的世界当中，稳定性是一种珍贵的稀缺品。一个自信的中国，将在各种外部风浪的击打下，百炼成钢，以始终不变的对本国民众和世界人民负责任的政策，继续成为全球增长的动力源和安全形势的“稳定器”。（国际锐评评论员 盛玉红）

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