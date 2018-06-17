多国专家批评美再次挑起对华贸易战是无信之举

综合新华社驻外记者报道：当地时间６月１５日，美国政府宣布将对从中国进口的约５００亿美元的商品加征２５％的关税，再次对华挑起贸易战。多国专家强烈批评美国这种反复无常的无信之举。

意大利洛伦佐·梅迪奇国际研究所副教授法比奥·帕伦蒂表示，这不是美国第一次作出承诺、达成协议然后又突然背弃自己的承诺。“这件事告诉我们，美国在世界舞台上是多么不可靠、多么漠视自己的国际责任。”

意大利国际政治研究所研究员阿莱西娅·阿米吉尼认为，美国单方面加征关税损害各方利益。“欧盟、中国和美国的经济高度互相依赖，美国此举将推高贸易成本，降低所有相关国家的经济增长速度。”

德国知名经济学家霍尔格·施米丁认为，美国加征保护主义关税的行为，是对世界贸易规则的践踏，将摧毁各国对贸易规则的信任，让所有国家受损。而对美国经济本身，或许短期内会因关税收入增加让本国经济部分受益，但长期来看，关税最终只能转嫁到美国本国消费者身上。

巴西利亚大学国际关系系教授阿马多·塞尔沃说，在这次中美贸易争端中，中方始终保持克制态度，与美方的做法形成鲜明对比。美国单方面对中国挑起贸易争端，违背世界贸易组织的多边精神，是不遵守国际贸易规则的表现，也是贸易保护主义的典型做法。“美国反复就关税问题向中国施压，在国际上开了极其不好的先例。”

巴西中国问题研究所所长罗尼·林斯强调，各国对于贸易纠纷应采取协商的方式，而不是施行单边主义，以居高临下的态度将惩罚性关税强加于人。

卡塔尔斯玛特·威尔智能公司董事长阿迪力·亚法尔表示，特朗普政府的决定有悖于当前经济全球化大趋势，不仅给中国和美国造成经济损失，也不利于世界经济复苏。亚法尔说，在世界经济复苏乏力的当下，更需要各国顺应经济全球化潮流，共同促进世界经济发展，共同受益，而不是奉行单边主义、本国利益至上的“丛林法则”。

土耳其智库安卡拉政策中心顾问于米特·阿尔佩伦表示，特朗普政府不负责任和不可预测的政策正在消极影响整个世界。在中国提倡对话和外交谈判之际，美国则采取单边和挑衅性行动，损害了其在国际上的信誉。

法国太平洋咨询公司总裁、经济学家丹尼尔·哈伯表示，美国政府的决定非常不合理，无疑会损害全球经济，伤及在中国开设工厂的其他国家企业。（执笔记者：许嘉桐；参与记者：陈占杰、胡晓明、徐甜、张启畅、陈威华、乔继红、杨元勇、易爱军）

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