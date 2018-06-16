中国驻丹麦使馆提醒警惕电信诈骗

哥本哈根消息：中国驻丹麦使馆１５日发布公告，提醒在丹麦的中国公民警惕假冒使馆名义的电信诈骗。

中国驻丹麦使馆领事部主任屈冉１５日告诉新华社记者，近日多名中国公民反映，有不法分子利用使馆领保电话号码，假冒使馆名义进行电信诈骗。

公告声明，使馆不会以电话方式通知中国同胞有涉及国内的案件需要处理，更不会要求接电人回拨或转拨任何电话号码进一步联系；不会打电话通知当事人护照证件过期需要延期或补办并需通过转账等方式缴纳有关费用或罚款，也不会通过电话向任何人索要个人银行卡或账户信息；即便紧急情况下使领馆电话通知当事人一些突发事件，也不会谈及银行账户和转账等事宜。

公告提醒中国公民，不要在电话里向陌生人透露姓名、住址、家庭情况、银行账户等个人信息；如遇来电人要求“不要与家人朋友联系，以保证他们安全”，或提出其他不合常理的建议，切勿相信；如接到陌生人电话通知“交通事故”“孩子被绑架”“亲人意外身亡”等信息，务必冷静，待核实情况后再处理。

使馆特别提醒在丹麦的中国公民提高警惕，如上当受骗，应及时向丹麦警方报案，并同时向国内公安机关报警。（新华社记者 付一鸣）

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