国际刑事法院宣布刚果（金）前副总统已被临时释放

国际刑事法院１５日宣布，一周前被撤销战争罪、反人类罪罪名的刚果（金）前副总统让—皮埃尔·本巴已在比利时被临时释放。

国际刑事法院上诉庭本月８日推翻了审判庭两年前作出的本巴犯有战争罪和反人类罪的判决。国际刑事法院审判庭１２日宣布临时释放本巴。有关公报说，“综合考量案件整体情势和所有相关因素，继续羁押本巴的法律条件无法满足。”

基于国际刑事法院与比利时政府签署的协议，被国际刑事法院羁押的嫌疑人可在比利时领土有条件临时释放。根据国际刑事法院的命令，本巴在临时释放期间更换居住地址必须提前报告、被法院和所在地权力机构传唤必须立即报到。

２０１６年６月，国际刑事法院审判庭宣判，“刚果解放运动”战斗人员在２００２至２００３年中非共和国行动中实施了针对平民的谋杀、强奸、劫掠罪行；本巴身为军事指挥官未予制止，犯有战争罪和反人类罪，判处１８年监禁。本巴不服判决，提出上诉。

除被控战争罪和反人类罪外，本巴还在另一宗案件中被控贿赂证人。此案尚未最终宣判。

本巴于１９９８年建立反政府武装组织“刚果解放运动”。２００２年１０月，与刚果（金）相邻的中非共和国爆发武装冲突，时任中非共和国武装部队总参谋长的博齐泽试图推翻时任总统帕塔塞。应帕塔塞要求，本巴派出“刚果解放运动”约１５００名军人进入中非。

本巴曾于２００３年至２００６年担任刚果（金）过渡政府副总统，２００６年总统选举失利后当选议员。２００７年３月，本巴卫队同政府军激烈冲突，同年４月，本巴流亡欧洲。２００８年５月，国际刑事法院签发对本巴的逮捕令，本巴随后在比利时被捕，并于同年７月被移交给国际刑事法院。

(责编：蔡雪斌(实习生)、樊海旭)