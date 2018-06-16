共建深呼吸小城 让田园风光成为“聚宝盆”

人民网6月16日电 6月16日，“2018百佳深呼吸小城夏季旅游文化节”在江苏泗阳开幕，此次旅游文化节以“度假休闲与乡村振兴”为主题，聚焦生态促旅游发展的转化落地。

泗阳县历史悠久，有2237年建县史，享有“泗水古都、美酒之都、林海绿都”的美誉。西汉时期的泗水国，与徐州的楚国、扬州的广陵国并列为江苏境内三大诸侯国。泗阳700年历史的洋河酒，是中国八大名酒之一。泗阳还有全球唯一的杨树博物馆，各类成片林40多万亩，是全国绿化模范县、生态建设模范县、最佳生态宜居县。鉴于其优越的生态和人文资源，泗阳县自2014年起连续五届入选“百佳深呼吸小城”榜单。

旅游文化节开幕式由中国国土经济学会理事长兼党委书记柳忠勤主持。柳理事长表示，力争用五年时间，助力100个县（市/区）党委、政府，按照中央关于乡村振兴和精准扶贫工作要求，通过智力支持、政策支持、金融支持和产业支持，努力把100个山好、水好、空气好的深呼吸小城打造成践行“绿水青山就是金山银山”的示范县市。

学会首席顾问、百佳深呼吸小城专家委员会主任、原环境保护部副部长周建在开幕式致辞中指出，推进农业与旅游、文化、康养、体育等产业融合发展，是实现乡村振兴最有效的途径和抓手。既要做好山水林田湖草的保护和集约化利用，还要保护村落的原生态风貌。传承、发展、提升优秀传统文化，挖掘、传承非物质文化遗产，让独具特色的乡土文化和民俗风情成为旅游产品的亮点。让土地长出“金元宝”，生态变成“摇钱树”，田园风光成为“聚宝盆”。

泗阳县委书记徐勤忠代表承办方致辞表示，泗阳将用足用好深呼吸小城品牌，深入实施泗阳生态环境保护和绿色发展。

在文化节期间举办的论坛上，相关领域专家及业界企业代表围绕着“除了农家乐，乡村旅游还有什么”以及“创建旅游度假区比单纯的景区开发更有前景”两个话题展开了热烈讨论，共商乡村旅游创新之路。与会者一致认为，未来中国乡村的旅游休闲产业潜力巨大，前景广阔，大有可为。

(责编：蔡雪斌(实习生)、樊海旭)