特朗普72岁庆生日当天遭起诉涉嫌“自我交易”

人民网讯 据路透社报道，美国纽约州总检察长安德伍德(Barbara Underwood)起诉美国总统特朗普、他的三个子女和他名下的基金会，指控他们非法利用该非盈利机构作为个人“支票簿”，谋取私利。起诉宣布日14日正好是特朗普72岁生日。

美国纽约州总检察长芭芭拉·安德伍德起诉特朗普及其慈善机构“自我交易”以谋私利。安德伍德要求州法官判处特朗普基金会解散，并禁止特朗普、他的两个儿子小特朗普和埃里克以及女儿伊万卡在纽约慈善机构担任领导职务。 这三名子女于2006年加入该基金会董事会，不过伊万卡2017年辞去职务，进入白宫工作。

纽约州总检察长安德伍德表示，她的办公室经过21个月的调查发现，该基金会与特朗普竞选活动存在“广泛的非法政治合作”，而且“屡有蓄意自我交易”，为特朗普个人、商业和政治利益服务，违反了慈善组织不得参与政治活动的规定。（老任）

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