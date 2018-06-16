中国女留学生江玥被枪杀案宣判 凶手获刑25年

中国女留学生江玥被枪杀案15日在美国亚利桑那州凤凰城宣判，凶手戴维斯(Holly Davis)以二级谋杀罪获刑25年。

2016年1月16日，时年19岁、正在亚利桑那州立大学二年级读书的重庆女孩江玥，驾车同男友在坦佩市一个路口等红灯时，被时年32岁的白人女性戴维斯驾车追尾。随后戴维斯从车窗向江玥连开数枪并驾车逃逸，江玥被送往医院后不治身亡。

据悉，警方抓获戴维斯后曾表示，她将受到一级谋杀指控。今年2月，检察官与被告戴维斯在未告知江玥家人的情况下达成二级谋杀罪认罪协议。江玥家人近日在中国看到新闻后赶赴美国，检方解释称，由于此案在种族倾向较严重的地区审理，如果以一级谋杀罪起诉，可能更难以让陪审员同意给被告定罪。

江玥家人本月8日在加利福尼亚州洛杉矶发表声明，抗议该案检方不公，呼吁审理该案的美国法官撤销检方与被告达成的二级谋杀罪认罪协议书，要求以一级谋杀罪起诉被告。一级谋杀罪最高可判死刑。

当地华侨华人高度关注江玥一案，举行了多次声援活动并发起联署签名抗议。

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