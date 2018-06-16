世界杯的远和近（绿茵走笔）

凭借着数字时代高科技提供的便利，世界杯和中国球迷早已实现了“零距离”，赛场上的每一个细节都能纤毫毕现，可以反复回味。

对于中国球迷来说，世界杯无疑是五味杂陈的。年长些的球迷，世界杯的记忆可以追溯到1978年，国门初开的岁月，世界杯第一次出现在国内的电视屏幕上。那还是几十个人围着一台9英寸黑白电视机目不转睛的年代，阿根廷河床体育场漫天飞舞的纸带，如痴如狂的球迷，肯佩斯、罗西那一代球星的风采，为多少人打开了一扇精彩的足球之门。自那以后，以4年为期，世界杯在中国球迷的记忆中留下了一段段难忘的足球光谱。

1982年西班牙世界杯，中国队在预选赛最后的附加赛中以1∶2负于新西兰队，与世界杯失之交臂。而中国球员容志行在比赛中所展现出的精湛技术和体育风格，赢得了对手和观众的敬意，“志行风格”为中国体坛留下了传颂至今的标杆。那也是除了2002年韩日世界杯之外，中国男足距离世界杯最近的一次。

已经拉开大幕的俄罗斯世界杯，中国的若干品牌、中国的数万球迷、中国的相关产品，都出现在赛场上。甚至还有中国的小龙虾，也追随着庞大的球迷群体“打入”世界杯。世界杯似乎如此之近，只是在讨论参赛球队名额增加的话题时，球迷们才又开始计算，中国队同世界杯的距离还有多远。

回到1978年，为了让电视机的雪花少一点，人们需要不断转动天线寻找信号。中国足球至今也在寻找之中，寻找风格、寻找模式、寻找向上的通道。但有一种信号无需寻找，那就是万千球迷的喜爱和期待，这是足球之路上最具力量的情感。世界杯的舞台上，每一支球队都能感受到这样的情感支持。无论远近，都在心中。唯有珍视，才能前行。

《 人民日报 》（ 2018年06月16日 04 版）

(责编：蔡雪斌(实习生)、樊海旭)