外交部发言人就美方公布对华贸易措施答记者问

新华社北京6月15日电 外交部发言人陆慷15日就美方公布对华贸易措施回答记者提问。

有记者问：北京时间6月15日晚，美国贸易代表办公室公布对中国输美产品加征关税清单。中方对此有何评论？

陆慷说，我必须强调，中美双方曾就经贸问题开展多轮磋商，力图解决分歧，实现双赢。令我们深感遗憾的是，美方置双方已经形成的共识于不顾，反复无常，挑起贸易战。此举既损害双边利益，又破坏世界贸易秩序，中方对此坚决反对。

他说，中方并不想打贸易战，但面对美方损人不利己的短视行为，中方不得不予以强有力回击，坚决捍卫国家利益和人民利益，坚决捍卫经济全球化和多边贸易体制。我们将立即出台同等规模、同等力度的征税措施，双方此前磋商达成的所有经贸成果将同时失效。

陆慷指出，当今时代，发起贸易战不符合全球利益。我们呼吁各国采取共同行动，坚决制止这种过时和倒退的行为，坚定捍卫人类共同利益。

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