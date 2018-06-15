林松添大使陪同浙江省经贸团出席中国（浙江）—南非（东开普）商务论坛

人民网6月15日电 6月15日，中国驻南非大使林松添在伊丽莎白港市陪同浙江省省委书记车俊率领的经贸代表团出席中国（浙江）—南非（东开普）商务论坛。中南两国政府、工商界和媒体界代表近五百人出席。中国驻南非大使林松添、浙江省省委书记车俊、东开普省省长马舒阿勒等在论坛上致辞。

林大使表示，来南非履任以来，我走访了南非9个省中的7个省，走遍了南非几乎所有的工业园区和经济特区。其中，库哈是迄今为止非洲大陆软硬条件最好的经济特区之一。中方愿支持南方将库哈经济特区打造成为汽车产业园集群、家电轻工产品产业园以及轻纺产业园，打造成中南合作共赢的先行先试示范区。中方对南非发展前景充满信心，对中南全面深化合作共赢充满信心。

林大使表示，我长期从事对非工作，访问过38个非洲国家，其中当属南非发展优势最为突出。南非资源够多够好，地理位置得天独厚，发展条件和基础在非洲无人能及。最重要的是，南非当前还拥有拉马福萨总统这样一位有远见卓识的领导人。他谙熟经济，善于同世界交往，认同习近平主席以人民为中心的发展理念，将发展对华全面战略伙伴关系作为外交政策的优先选项，是领导南非实现经济社会更大发展的最佳人选。中方已准备好成为南非实现经济社会转型发展最可靠、最强劲的合作伙伴，支持南非打造成为引领非洲工业化的火车头，支撑非洲现代化的生产基地，和连接非洲和“一带一路”倡议的桥头堡。

林大使表示，浙江是中国最为发达和最富活力的经济大省，是推动中国发展和促进中非互利合作的先锋。相信车俊书记亲自率团访问南非并实地考察库哈经济特区等南非投资合作环境，必将带动全球浙商来南、来非洲投资兴业，实现合作共赢、共同发展，为“一带一路”对接非洲，带动中南、中非合作共赢做出新的更大贡献。

浙江省省委书记车俊率领的经贸代表团是应东开普省省长邀请访南，旨在进一步挖掘对南投资潜力，推动对南各领域友好合作取得更大发展。当天，林松添大使还陪同车俊书记一行实地走访库哈工业园，考察当地设施和投资环境。

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