委内瑞拉进行内阁改组

新华社加拉加斯６月１４日电（记者徐烨 王瑛）委内瑞拉总统马杜罗１４日任命制宪大会主席罗德里格斯接替艾萨米任副总统，并更换多名内阁成员。

在当天下午新内阁成员宣誓仪式上，马杜罗要求罗德里格斯重点解决政府各部门目前存在的问题，制定相应的考核评估方案，努力提高政府效率。他还承诺将进一步改组内阁。

马杜罗还宣布，艾萨米将出任新成立的国家工业和生产部部长，负责恢复国家生产，改革国企，并大力推广委政府发行的“石油币”。约马娜·科泰奇出任贸易和国际投资部长，负责促进出口产品多元化并吸引外资。

马杜罗当天还对旅游、渔业、公共工程、交通、妇女、劳工、水资源保护等多个政府部门的部长人选进行了新的任命。

委制宪大会当天下午已正式批准罗德里格斯卸去制宪大会主席职务。

委内瑞拉于５月２０日举行总统选举。执政党统一社会主义党候选人、现任总统马杜罗再次当选，将执政至２０２５年。

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