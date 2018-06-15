期盼和平与发展的阳光（驻外记者手记）

6月的大马士革，天气干燥炎热，在户外没有遮挡的地方停留几分钟，就已是满身大汗。为了办理最新一期的签证，记者一早便穿梭于新闻部和移民局，开具所需的各种文件和办理手续。

街道上熙熙攘攘、车水马龙，热闹非凡。很难想象，这座城市在过去几年间经历了怎样的硝烟与磨难，甚至就在一个多月前，这里刚刚遭到了美、英、法三国的大规模空袭。

自今年2月至今，叙利亚政府军集结重兵，对首都周边实施了大规模清剿行动，大马士革东郊东古塔地区和南部黑石区的反对派武装及恐怖分子等，陆续撤出了盘踞多年的地盘，困扰首都地区多年的炮击和恐怖袭击数量、频率和规模都有明显下降，大马士革市民的日常工作与生活，逐步变得规律和稳定，政府机关、学校、银行和市场等机构的运行，也有了一定的安全保障。

由于每个季度要来更新一次工作签证，移民局签证官哈桑已是老相识。他在二楼的办公室里，一边仔细地核对着新闻部开具的信件，一边笑着与记者聊起了当地的一些风俗习惯和传统活动。他对记者感慨，现在晚上没有炮击和爆炸声，能一觉睡到天亮，“是多么幸福和奢侈的一件事”。

的确，对于生活在和平与稳定环境中的人们来说，很难想象一座城市在长达数年的时间里，平均每天至少要遭受40至50枚炮弹的袭击，爆炸声或远或近，有时甚至就在窗外响起，那会是怎样的一种感受？今年2月中国农历新年期间，正当我与家人视频拜年时，两发炮弹接连在住所40多米外的大马士革玫瑰酒店附近炸裂。一时间，震耳欲聋的轰鸣声，令我耳膜胀痛，一度短暂地失去了听觉，住所的窗户也明显在声浪中晃动。两个国家，一边是万家灯火、喜庆祥和的团圆之夜，一边则是战火弥漫、硝烟四起的动荡不安。这种鲜明的对比，让我深切地明白了，一个国家的强盛、稳定、和平与安全，对于个体来说是何等的重要。

办理完签证返回住所的途中，经过了平时经常光顾的一家菜店。店主的小儿子赛义姆闷闷不乐。问其原因，原来他父亲前些天在回南部黑石区的老家时，遭遇了一场突发的爆炸，万幸的是没有伤及要害，但腿部的伤势较重，需要在医院治疗和护理很长一段时间。其实，类似这样的事故，每天仍然在叙利亚各地上演。这也在提醒着人们，叙利亚的和平依然面临着诸多艰难险阻，前路漫漫、迷雾重重。

叙利亚危机延伸至今，当地人民是最大的受害者，他们承受了难以名状的痛苦和折磨，内心无不希冀着尽早迎来和平与稳定的生活。因此，在联合国主导的框架下，相关各方应展现灵活和务实态度，尽早开启对话协商和政治进程。同时，基础设施修复、人道主义救助、经济运行、难民回归安置和恢复民生等议题，也需制定详尽的可行性方案。唯有如此，才能令身陷困境多年的叙利亚人民，早日迎来和平与发展的阳光。

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