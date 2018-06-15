世界三分之二的父亲无法享有带薪陪产假

人民网讯 一份新的联合国儿童基金会分析数据显示，在全世界约三分之二的一岁以下儿童（近9000万）所居住的国家，当地法律没有赋予父亲享有带薪陪产假的权利。

92个国家不具备相应的国家级政策，因此无法确保新生儿的父亲有充足的带薪休假时间来陪护自己刚出生的孩子，这些国家中包括印度和尼日利亚，而这两个国家的新生儿人口数量很高。相比之下，其他一些新生儿人口数量较高的国家包括巴西和刚果民主共和国内，都有国家规定的带薪陪产假政策，尽管他们的法定休假时间相对较短。

“从刚一出生就开始和父母保持积极、有意义的互动交流有益于儿童的大脑发育，对他们的终身发展也有好处，能使他们更加健康、更加快乐，并能够提高他们终身的学习能力。我们有责任使父母能够履行自己的这种职责。”联合国儿童基金会执行主任亨丽埃塔·福尔（Henrietta H. Fore）表示。

有证据表明，如果父亲在孩子一出生之后就和孩子建立紧密的联系，则他在孩子的生长发育过程中就更可能发挥更加积极的作用。研究还显示，如果孩子与父亲能够经常进行良好的交流与互动，从长期来看，孩子就会具有更好的心理健康状态、更强的自尊心，对生活具有更高的满意度。

联合国儿童基金会敦促各国政府实施家庭友好的国家政策，支持儿童早期发展，其中包括带薪陪产假，从而帮助父母获得所需的时间、资源和信息来照顾他们的孩子。

今年初，联合国儿童基金会更新了育婴假规定，在其全球各地的办事处推行长达16周的带薪陪产假政策，成为首个延长四周标准陪产假时长的联合国机构。

“如果我们的工作不能做到造福于每个父母，我们就无法做到造福于每个孩子。我们必须敦促政府和雇主做出更多努力，给父母提供他们养育孩子所需的时间和资源，特别是在孩子幼年时期。”福尔说。

全球范围内，家庭友好的政策发展势头正在增强。例如在印度，政府官员建议在下一个议会会期讨论《陪产福利法案》，这项法案将规定父亲最长可获得三个月的带薪陪产假。

但是，家庭友好政策在很多国家尚不完备。全球有八个国家，包括婴儿人口接近400万的美国，尚未制定任何带薪产假或陪产假政策。

这项新发布的数据分析是联合国儿童基金会在父亲节到来之际发起的“超级爸爸”宣传活动的一部分，该活动已是第二年开展，超过80个国家参与其中，目的在于破除相关障碍，让父亲也可以在孩子的生长发育过程中发挥积极作用，重点强调培育性照料、游戏、保护和丰富营养对幼童脑部健康发育的重要性。

神经科学领域的最新研究证明，如果儿童在幼年时期，尤其是从母亲怀孕到婴儿出生后两年的生命最初1000天里，能够获得充满关爱和启蒙的成长环境，他们的神经元连接会以最优的速度发育形成。这些神经元连接有助于决定儿童的认知能力、他们学习和思考的方式、应对压力的能力，甚至对其长大成人后的收入水平产生影响。

(责编：贾文婷、樊海旭)