美韩开始磋商“暂停联合军演”

人民网北京6月15日电 （姚丽娟）据韩联社15日报道，韩国与美国已经开始就是否暂停美韩联合军演进行磋商。韩国总统府官员透露，很快将公布商议结果。

韩联社称，青瓦台高级官员15日对记者表示，美韩就相关事宜的磋商已经开始，“目前还未做决定，但通过韩美密切磋商，不久的将来很快将宣布决定”。

韩国总统文在寅对暂停美韩联合军演表明了支持态度。他14日在韩国国家安全保障会议全体会议中表示，若朝鲜真诚落实无核化措施，且韩朝、美朝持续进行诚挚对话，对朝施压措施也需灵活调整，将慎重考虑暂停韩美联合军演问题。

根据韩国国防部和美国国防部公布的信息，韩国国防部长宋永武14日与美国国防部长马蒂斯通电话，探讨了韩美联合军演相关事宜。韩国国际广播电台15日称，韩国国防部还表示，目前正同美方就是否中断预定于8月举行的“乙支自由卫士”联合军演一事进行磋商。

本月12日，在与朝鲜国务委员会委员长金正恩举行会晤后，美国总统特朗普在记者会上表示，将暂停“具有挑衅性”且“耗资巨大”的美韩军演。目前驻韩美军约有2.85万人，美韩每年都会举行“关键决断”“秃鹫”“乙支自由卫士”等联合军演。朝鲜一直强烈反对美韩联合军演，将其视作挑衅举动。

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