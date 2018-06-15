“法国生态旅游发展与投资论坛”在京举办

6月14日下午，“法国生态旅游发展与投资论坛”在法国驻华大使馆举办。

人民网北京6月15日电（记者 单薇）6月14日下午，“法国生态旅游发展与投资论坛”在法国驻华大使馆举办。在现场，嘉宾就法国旅游业回暖、生态旅游业发展、经济发展、投资环境利好等话题进行了探讨，并在圆桌讨论环节，着重分析了由Pierre & Vacances - Centre Parcs（PVCP集团）与欧洲迪士尼股份有限公司（Euro Disney S.C.A.）共同出资开发的“巴黎自然村庄”（Villages Nature? Paris）度假村项目在环保、生态度假、旅游地产投资等方面的优势和吸引力。

论坛中，法国驻华大使馆投资参赞、法国商务投资署中国副主任孟哲介绍了法国整体的投资环境。他表示，在过去一年里，法国在吸引海外投资方面有优异表现。“法国的营商和投资环境对外国投资者的吸引力正在与日俱增。而近年来，科技、工业、创新、可持续发展、生态旅游等方面的长足发展也为法国的吸引力加分不少。”

法国旅游发展署中国办事处副总经理柯莉雅表示，法国旅游业对于经济发展做出了重要的贡献。在2017年，法国旅游业强势回升，接待的外国游客数量创下新高，达到8900万人次。“法国自1980年开始就是全球第一大旅游目的地，到2020年，我们的目标是接待国际游客1亿人次。”

6月14日，法国PVCP璞蔚房地产首席执行官威廉（Guillaume Hubert de Fraisse）在“法国生态旅游发展与投资论坛”上发言。

近年来，法国在生态环保领域一直积极作为。法国PVCP璞蔚房地产的首席执行官威廉在发言中也分享了巴黎自然村庄的生态旅游特点。据介绍，巴黎自然村庄是欧洲第一大生态环保度假村。与戴高乐机场、巴黎拉德芳斯中央商务区等一同位列“法国国家利益工程项目”。在巴黎自然村庄里，地热和水的可持续管理在整个项目中贯穿始终，园区供热100%由可持续、可再生、无污染的环保地热能提供。村庄已被联合国环境规划署（UNEP）列为“全球可持续生态旅游发展合作项目”。“巴黎自然村庄2017年开业即迎10万游客，始终保持着非常高的入住率。这离不开整个大巴黎地区实施的‘大巴黎计划’及各项可持续环保举措。”威廉表示。

除环保外，论坛还讨论了中国高净值人群在生活方式和投资理念上的转变。“中国的中产阶级在不断壮大，对他们来说，买一间单独的公寓已经没什么新意了。大部分人在寻求一种高端的生活方式。度假村模式正好可以满足这种需求。除了居住之外，度假村还可以进行水上运动、乡村旅游、山地旅游等，满足游客们体验纯正法式度假生活的要求，也是法式高端生活的代表。”威廉解释说。

良好的投资大环境、强势回升的旅游业与生态环保举措的融合，对于各种类型的投资都将是一个利好消息。法国奥斯曼公证处公证人、合伙人Yann GRAU在论坛现场解读公证人制度，他说：“在法国，房产投资程序其实并没有想象中那么复杂，对于外国投资人而言，它同样便捷、安全。并且，外国投资人与法国投资者使用同样的法律，享受同样的权益，如永久产权、税收优惠、家庭传承等。整个交易过程由国家公证人作保障，更加公证、透明。”

(责编：蔡雪斌(实习生)、杨牧)