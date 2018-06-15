澳大利亚国家博物馆将携国宝树皮画来华巡展

《大师：澳大利亚树皮画艺术家》中国站巡展新闻发布会现场

人民网北京6月14日电 澳大利亚国宝——阿纳姆地原住民树皮画将首次离开澳大利亚，来到中国进行巡展，这也是该博物馆收藏的树皮画首次离开澳大利亚本土赴海外出展。

6月14日，由澳大利亚国家博物馆推出的展览《大师：澳大利亚树皮画艺术家》中国站巡展新闻发布会在澳大利亚大使馆举行。发布会上，澳大利亚驻华大使安思捷表示，这次展览选取了澳大利亚最具代表性、最重要的一批原住民树皮画作品，将使中国观众对澳大利亚丰富的原住民文化有更深的认识和了解。

澳大利亚原住民艺术是全球公认的延续至今的最古老的文明之一。作为活着的“原始”绘画，澳大利亚原住民艺术家用抽象的手法表达人与土地之间的联系、讲述家族故事，用自然而纯真的方式回归艺术的本质。

展览《大师：澳大利亚树皮画艺术家》将于7月3日在中国国家博物馆开幕，并将在上海、成都、深圳、台北等城市进行为期20个月的巡展。

(责编：蔡雪斌(实习生)、樊海旭)