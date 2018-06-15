“科技狂人”马斯克将为芝加哥建地下机场快线

美国芝加哥市市长伊曼纽尔１４日宣布，将由马斯克创建的钻孔公司负责为芝加哥建造地下机场快线，目前乘地铁从市中心到奥黑尔国际机场４０分钟的车程有望降至１２分钟。

有“科技狂人”之称的马斯克不仅是电动汽车公司特斯拉的老板，其创立的太空探索技术公司还研发了可重复使用的猎鹰重型火箭。伊曼纽尔当天在与马斯克共同举行的记者会上说，正是基于马斯克的上述业绩和他同意为芝加哥机场快线工程独立融资、不花纳税人一分钱，并满足了在快线运行效率和票价上的多项要求，市政府经过两轮筛选，才同意将这一工程交由他的公司完成。

据介绍，钻孔公司将利用先进但更加经济的挖掘技术，在芝加哥市中心和奥黑尔国际机场之间建设两条隧道，由基于特斯拉Ｍｏｄｅｌ Ｘ型ＳＵＶ底盘制造的无人驾驶电动车运送旅客。每辆车最多可容纳１６名乘客，运行时速达２００至２４０公里，平均每３０秒可开出一辆，预计票价在２０到２５美元，大约是目前出租车或共享汽车费用的一半。

马斯克在记者会上说，他们将与芝加哥市政府商谈工程的具体细节和工期，一旦相关协议获得市政府通过，今年晚些时候就可开始施工。估计开工一年半到两年后隧道就可运行，最晚不过３年就可投入运营。

正谋求连任的伊曼纽尔说，希望借机场扩容、机场快线等工程，为芝加哥创造更多就业机会，让城市未来的发展驶入快车道。（记者 王强）

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