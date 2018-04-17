联军称胡塞武装已向沙特境内发射１１９枚导弹

新华社沙特阿拉伯宰赫兰４月１７日电 沙特阿拉伯领导的多国联军１６日说，自从也门内战爆发以来，也门胡塞武装已向沙特境内发射１１９枚导弹。

多国联军发言人图尔基当晚在沙特东部城市宰赫兰举行的新闻发布会上说，胡塞武装将位于也门西北与沙特接壤的萨达省作为其向沙特境内各地发射导弹的主要基地，同时把首都萨那机场当做武装无人机的起降、停放和培训地点。

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