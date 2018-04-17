澳大利亚一直升机坠毁 飞行员受伤 

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新华社悉尼４月１７日电（郭阳）一架直升机１７日在澳大利亚新南威尔士州东南部科希丘什科国家公园坠毁，机上的男飞行员受伤。
澳大利亚运输安全局表示，失事直升机是一架单引擎ＵＨ－１Ｈ型直升机，运输安全调查员将于１８日一早前往事故现场进行调查。
新南威尔士州急救服务部门发言人说，飞行员头部和脊椎受伤，已经被送往堪培拉医院接受治疗，目前情况稳定。
澳大利亚民航安全局发言人说，失事直升机主要用于灭火行动。
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