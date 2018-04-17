人民网>>国际

澳大利亚一直升机坠毁 飞行员受伤 

2018年04月17日21:28  来源：新华网
 

新华社悉尼４月１７日电（郭阳）一架直升机１７日在澳大利亚新南威尔士州东南部科希丘什科国家公园坠毁，机上的男飞行员受伤。

澳大利亚运输安全局表示，失事直升机是一架单引擎ＵＨ－１Ｈ型直升机，运输安全调查员将于１８日一早前往事故现场进行调查。

新南威尔士州急救服务部门发言人说，飞行员头部和脊椎受伤，已经被送往堪培拉医院接受治疗，目前情况稳定。

澳大利亚民航安全局发言人说，失事直升机主要用于灭火行动。

(责编：燕勐、王欲然)
人民日报客户端下载手机人民网
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2018 by www.people.com.cn. all rights reserved