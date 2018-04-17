热点前瞻：古巴最高领导层迎来“代际交接”

古巴将于１８日组成新一届全国人民政权代表大会，大会将选举产生国务委员会主席和新成员。新当选的国务委员会主席将接替８６岁的劳尔·卡斯特罗，成为新一任古巴国家元首兼政府首脑。

这次古巴最高领导层权力交接其实早有安排。两年前，古巴共产党第七次全国代表大会上，劳尔曾明确表示将在２０１８年卸去古巴国务委员会主席职务，届时将由年青一代来领导古巴的社会主义革命。

那么，谁将成为劳尔的继任者？外界普遍预测，古巴政治新生代中，５７岁的国务委员会第一副主席兼部长会议第一副主席迪亚斯－卡内尔具有较大接班优势和竞争力。

“革命之子”

迪亚斯－卡内尔参过军，退役后回大学教书，此后到古巴共产主义青年联盟工作，并于１９９３年投身党的工作，先后在两个省担任省委第一书记。２００３年迪亚斯－卡内尔进入古共中央政治局，成为最年轻的政治局委员，２００９年出任高等教育部长，２０１３年出任国务委员会第一副主席。

虽出生于卡斯特罗领导的上世纪５０年代古巴革命之后，但迪亚斯－卡内尔经历了扎实的基层历练，在９０年代古巴经济“特殊时期”主政地方并获得良好口碑，也担任过党内和政府高级职务，可谓履历完整、经验丰富。

“与菲德尔·卡斯特罗相比，劳尔更喜欢从基层选拔人才，迪亚斯－卡内尔一步步的晋升符合劳尔选拔接班人的逻辑。”古巴经济学家阿图罗·利维对媒体说。

在多数古巴民众看来，无论谁当选，这次“具有代际意义”的权力交班，“不是革命及其遗产的终结，而是继续”。古巴外交部说，下一任主席或许不再拥有卡斯特罗这个姓，但他无疑将是“革命之子”。

经济改革是重点

古巴自２００６年进入“劳尔时代”以来，经济改革稳步推进，取得丰硕成果。当前，收入差距加大等改革负面效应开始显现，加之外部环境发生变化，特别是盟友委内瑞拉经济恶化和古美关系倒退，继续推进改革和模式更新将成为未来领导层的首要任务。

２０１１年，古共“六大”确立“经济和社会模式更新”的改革战略，明确了减少国家干预、简政放权和改善民生三大改革方向。２０１３年以来，改革遵循古巴领导人提出的“不快走也不停顿”原则，由扩大私营经济、建设经济特区、完善社会保障拓展至废除货币双轨制、吸引外资、国企改革等领域，逐步进入“深水区”。

中国社科院拉美所古巴研究中心执行主任杨建民认为，目前来看，古巴经济改革进程不会倒退或逆转，如何继续落实纸面上的改革措施，对新一代领导层是不小的挑战。古巴国内对改革方向和速度存在不同声音，如何协调经济改革和政治稳定，需要未来领导层稳妥处理。

此外，新生代领导人具有年龄优势和创新精神，但不再具有老一代革命者的威望，必须通过自己的能力和表现赢得民心，通过推进改革不断发展经济、改善民生、打造廉洁和更有效率的政府等获得执政基础，这使得推进经济改革的迫切性更加凸显。

“坚持经济模式更新的同时，要始终坚持共产主义信念。”这是劳尔对新一代领导人划出的“政治红线”。此次权力交接之后，劳尔将继续担任古共第一书记。古巴退休陆军中校里戈韦托·塞洛里奥认为，这能保证“无论最后选出的（领导人）是谁，都能把握好方向”。

多元化外交

古巴未来领导者的诸多决策变量中，委内瑞拉和美国是无法忽视的外部因素。

作为古巴在拉美最重要的盟友和贸易伙伴，委内瑞拉近年来经济形势恶化，对古石油援助大大缩水，古巴经济发展面临能源短缺的掣肘；古美关系在奥巴马时代经历缓和之后，却在特朗普上台后突然降温，美国对古经济封锁再度收紧，间接压缩了古巴经济改革的空间。

好在古巴长期致力于外交多元化的努力开始发挥效果，为古巴发展经济、对冲美国贸易封锁带来了更多机遇。

古巴积极发展同中国和俄罗斯的经贸合作，中国成为古巴最大货物贸易伙伴，中国投资为古巴基础设施和产业发展带来积极作用，俄罗斯也开始向古巴出口石油，一定程度上减缓了因委内瑞拉经济不景气给古巴造成的不利影响。

古巴与欧盟的关系也发生积极变化。双方在去年１１月签署“政治对话与合作协议”，标志着双方关系翻开新篇章。今年１月，欧盟外交与安全政策高级代表莫盖里尼访问古巴，表示欧盟拒绝接受美国进一步孤立古巴的措施，愿意支持古巴的改革进程。

可以预计，未来的古巴领导人将面临更加复杂的内外部执政环境。继承和发展古巴社会主义道路，以经济改革激发内生动力，以多元外交拓展外部发展空间，将成为新一代领导人的重要使命。

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