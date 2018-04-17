王毅：欢迎日方参与共建“一带一路”

人民网北京4月17日电 当地时间2018年4月17日，国务委员兼外交部长王毅在东京会见日本经团联会长榊原定征、候任会长中西宏明等日本经济界人士。

王毅表示，经团联长期致力于中日友好，即使两国关系处于逆境，仍坚持以经促政，为推动中日关系改善发展积极努力。当前中日两国的经济形势和国际经济环境都发生很大变化。中国政府在纪念改革开放40周年之际，进一步宣示了深化改革、扩大开放的决心。不久前习近平主席在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上宣布了中国扩大开放的新举措。中国经济已由高速增长转向高质量发展。这为中国同包括日本在内世界各国合作提供了重要机遇。

王毅指出，新形势下，我们愿推动中日经济关系提质升级，双方开展更高水平、更高质量的经济合作；欢迎日方参与共建“一带一路”，这将为中日经济合作开辟新的空间；共同促进全球自由贸易，维护世界贸易组织规则，建设开放型世界经济。希望经团联保持传统，继续优势，为在新起点上提升中日经济合作、促进世界经济发展作出贡献。

经团联负责人表示，对日中关系呈现改善势头深受鼓舞。日本经济界高度关注中国外长时隔8年应邀访日并重启日中经济高层对话，欢迎日中双方为维护全球自由贸易体制发出的重要信息。经团联长期致力于日中友好，坚定支持中国的改革发展，愿积极参与“一带一路”建设，继续为推进日中友好合作作出努力，发展两国更加紧密的经济关系。

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