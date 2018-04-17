中日是搬不走的邻居(望海楼)

4月15日至17日，国务委员兼外交部长王毅应邀对日本进行正式访问，并同日本外相河野太郎主持召开第四次中日经济高层对话。王毅此行是两国加强高层交往和沟通的重要举措，对进一步巩固中日关系改善的势头有重要意义。

从日本首相安倍在会见王毅时的表态看，日本政府对改善两国关系有着强烈意愿。安倍主要表达了两层意思：一是政治层面，日方高度重视对华关系，愿以日中和平友好条约缔结40周年为契机推动两国关系全面改善，实现包括李克强总理访日在内的高层交往，在战略互惠关系框架下开展更广泛的合作。二是经贸层面，日方欢迎习近平主席近日宣布的中国扩大开放新举措，认为将有利于促进日中经济关系；期待“一带一路”建设能够有利于地区经济的恢复和发展；日本同样重视世界贸易组织规则，主张按世贸组织规则处理经贸问题。

的确，与前几年的低迷相比，现在的中日关系呈现积极改善动向，多层次对话渐次开展，双方就进一步推动两国关系改善达成了共识。这一改善势头来之不易，值得珍惜。特别是今年是《中日和平友好条约》缔结40周年，也是《中日联合宣言》发表20周年和《中日关于全面推进战略互惠关系联合声明》发表10周年，中日关系正面临着一个走出近年来困境的历史机遇期。关键在于，日本方面能否与中方相向而行，“不忘初心、巩固基础、以史为鉴、共创未来”，推动两国关系沿着正确方向行稳致远。对日方来说，正确处理好下述四个问题至关重要。

一是政治上讲信用，守规矩，也就是恪守《中日联合声明》等中日四个重要文件所确立的重要原则，妥善处理涉及两国关系政治基础的敏感问题。正所谓“基础不牢，地动山摇”，日方在历史问题和一个中国原则问题上不要再反复无常。

二是安全上对华少疑神疑鬼，也就是要客观、理性看待中国的发展，切实把中日“互为合作伙伴、互不构成威胁”的共识落实到具体行动当中。正所谓“心病还须心药治”，日方应端正对华认知，放弃“围堵”中国的对抗心态，不再散布或附和形形色色的“中国威胁论”。

三是经贸上摒弃“零和”游戏，也就是要坚持互利共赢、共同发展，与中方一起挖掘经贸合作新动能，致力于实现两国经济合作的提质升级。把对“一带一路”态度的积极转变进一步变成积极的实际行动，与中方一道推动“一带一路”合作取得成果，将其打造成两国合作的新亮点。

四是多边上应与中方一起继续推进东亚经济一体化进程，加速进行中日韩自贸区和区域全面经济伙伴关系协定谈判，向着早日建成亚太自由贸易区的目标不断迈进。双方应共同反对贸易保护主义，共同维护多边贸易体制，共同推动建设开放型世界经济。

中日是隔海相望、搬不走的邻居。中方始终重视中日关系，希望两国和平相处，互利合作，期盼两国关系重回正常轨道。但是，日本政府对华政策存在两面性，日本存在对华“两面人”，时不时地在涉华敏感问题上“开倒车”，对这一点中方也有着非常清醒的认识。当前，中日关系的积极变化符合双方的共同利益，但中日关系要真正走上健康、稳定发展之路，还需要双方共同付出巨大努力。

日方能否以实际行动，拿出诚意来，不犹豫，不后退，不折腾，多做有利于双方增信释疑、良性互动的事儿，中方拭目以待。

（作者为中国国际问题研究院特聘研究员）

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