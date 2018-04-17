《纽约时报》和《纽约客》因披露好莱坞性侵丑闻获普利策奖

人民网讯 据法新社报道，《纽约时报》和美国综合文艺类刊物 《纽约客》共同获得普利策奖（Pulitzer）公共服务奖。好莱坞最有权势的电影人之一哈维·韦恩斯坦（Harvey Weinstein）因性侵丑闻被自己一手创办的公司开除，《纽约时报》2017年10月5日率先刊文，文章指控韦恩斯坦在过去三十年多间，针对多名女性实行性骚扰、性恐吓。数天之内，不断有女性受害者站出来，包括知名女星贾德（Ashley Judd）。

《纽约时报》还披露说，为掩盖性骚扰事实，1997年韦恩斯坦曾试图用10万美金高价收买受害者萝丝·迈高万（Rose McGowan）让其闭嘴。迈高万表示，在媒体报道此事之后，韦恩斯坦还强奸了她。

继《纽约时报》刊出韦恩斯坦性骚扰丑闻5天之后，《纽约客》又刊登了其他女星的控告。《纽约时报》和《纽约客》认为，长期以来好莱坞演艺界都在刻意掩盖事情的真相。两家媒体表示，韦恩斯坦实属一个利用职权扑捉猎物的丑角。之后，《华盛顿邮报》也刊登了4名女星对他的指控。

从2017年10月开始，多名女星相继公开发声，指控好莱坞制片人哈维·韦恩斯坦(Harvey Weinstein)的不当性行为。此后，多名备受关注的知名男士亦因类似指控或辞职、或被开除，或遭受其他方面的后果。他们来自于不同的行业，受到的指控从发送不当短信到强奸，严重程度各不相同。（老任）

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