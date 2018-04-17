文在寅心腹造假影响大选？韩在野党要求展开调查

【环球时报驻韩国特约记者 李军】文在寅心腹影响去年韩国总统大选？据韩国媒体16日报道，曾在去年担任文在寅竞选团队发言人的金庆洙议员，被指涉嫌在网上发布假消息影响大选。韩国在野党16日达成一致意见，要求对此展开调查。

将金庆洙推进舆论风暴的是3名被捕的共同民主党党员。《东亚日报》称，4月13日，首尔地方警察厅以涉嫌“网上留言造假罪”逮捕了金某、杨某和禹某。警方介绍称，他们今年1月份在网上发布假新闻，炒作民众反对朝韩联合组队参加冬奥会女子冰球项目，还在相关新闻下伪造大量留言，对民众批评政府的内容表示赞同。

警方发现，3人在去年大选中曾主动联系过金庆洙，表示可以在网上宣传造势，帮助文在寅赢得总统大选。警方找到了他们和金庆洙的网上联系记录，3名嫌疑人还将自己在网上的活动内容以及相关事件的链接发给金庆洙。另外，嫌疑人金某在大选过后曾向金庆洙就韩国驻日本大使和驻大阪总领事人选进行过不当请托，但都被拒绝。恼羞成怒后，3人在网上发表名为“你们知道2017年大选时网络跟帖部队的真正幕后指挥是谁吗？真正‘不吐不快’”的帖子，暗示金庆洙曾通过网络干预总统大选。

《每日经济》16日称，自由韩国党、正未来党、民主和平党等在野党16日达成一致意见，要求对“金庆洙涉嫌影响大选”进行调查。正未来党党首刘承旼表示，问题的核心是要查清楚，涉嫌在网上发布假消息的3名嫌疑人，是否和文在寅团队存在不可告人的幕后交易，“如果这个问题得不到回答，那么特检调查或国政调查都应该进行”。

据《朝鲜日报》报道，金庆洙14日召开记者会，否认自己和相关案件有关。他表示，去年大选时，金某等人确实表示过要协助选举，但之后被拒，他们对此不满，所以就在网上中伤政府。《东亚日报》称，共同民主党16日对金某等党员做出除名处理，同时宣布成立“留言造假事件真相调查团”。金庆洙将竞选庆尚南道知事——韩国执政党和在野党激烈争夺的职位之一。《中央日报》称，金庆洙16日表示，韩国地方选举即将来临，在野党在这个时间大搞“政治攻势”，会受到国民公正的审判。共同民主党党首秋美爱表示，“此次事件是一起有意破坏舆论环境、危害民主的行为。如果有政治势力以犯罪嫌疑人与金庆洙议员有过联系为理由，把舆论引到问责现政府上面来，我们将采取强有力的应对措施”。

警方表示，尽管犯罪嫌疑人表示曾向金庆洙发送过近百条短信，但是从目前的调查来看，这些信息只是单向传递，大部分短信金庆洙都没有打开阅读(若打开会发送确认信息)，偶尔只是做出“谢谢”等礼貌性回复，所以很难认定金庆洙操纵舆论。警方表示，今后将会继续进行调查分析，视情况也有可能将采取追加搜查的措施。

(责编：樊海旭、常红)