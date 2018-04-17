美国一管教所发生骚乱致7名囚犯死亡

美国南卡罗来纳州管教局１６日说，该州一管教所15日晚发生骚乱事件，导致７名囚犯死亡、１７名囚犯受伤。

南卡罗来纳州管教局在社交媒体上发布消息说，该州位于毕晓普维尔的一管教所从１５日晚７时１５分开始发生骚乱，直至１６日凌晨２时５５分局面才被控制。管教所未说明骚乱原因，但表示有关部门正在对事件展开调查。

据美国媒体报道，该管教所关押了约１５００名囚犯，包括该州最暴力、刑期最长的一些犯罪人员。（记者孙丁 刘阳）

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