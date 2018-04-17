温兆安当选欧洲科学艺术文学院名誉院士

温兆安（中）手捧欧洲科学艺术文学院名誉院士证书。

人民网巴黎4月16日电（记者 李永群）4月15日，欧洲科学艺术文学院在巴黎举行仪式，授予中国企业家、慈善家温兆安该院“名誉院士”称号。来自中法各界的代表100余人出席了仪式。

欧洲科学艺术文学院副院长安特·格利博达为温兆安颁授证章。格力博达表示，作为香港温兆安控股集团董事长、海峡两岸三地智库论坛基金会主席、中国伴你行互联网集团董事长，温兆安先生是中国成功企业家和教育家、慈善家，关注人文科学的发展，积极促进东西方文化交流，这完全符合欧洲科学艺术文学院的宗旨。他希望通过颁授名誉院士，鼓励温兆安先生再接再厉作出新贡献，引导更多的企业家支持和捐助科学艺术文化活动。

温兆安表示，当选欧洲科学艺术文学院名誉院士，既是对他过去所做的事业的肯定，也是为其未来更加积极投身中欧科学文化艺术交流的鞭策。他认为，中国改革开放40年，已经发生了天翻地覆的变化，自己是中国改革开放的受益者，他欢迎法国朋友到中国投资兴业，他将提供积极帮助。他愿意继续为推进中法艺术文化的交流作出新贡献。

颁授仪式仪式由欧洲科学艺术文学院院士、旅法华人毕征庆主持。仪式上还举行了法国前参议员、法中协会原会长雅克·温明登《我在中国的长征》中文版出版发行的合作签字仪式。 。

欧洲科学艺术文学院成立于1980年5月，总部设在法国首都巴黎。学院共设置科学技术、医学、哲学、社会学、艺术、文学等部门，致力于形成欧洲国家之间最广泛意义上的科学网络，并与60余个国家的国家科学院和国际学院展开合作。该院汇集了来自世界各国顶尖的科学家、艺术家和社会学家共1000余人，其中包括60余位诺贝尔奖获得者。

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