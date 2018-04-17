原标题：日本首次实名披露３０００余名７３１部队成员信息

新华社东京４月１６日电（记者王可佳 姜俏梅）据日本媒体１６日报道，日本一民间团体前日宣布，日本国立公文书馆已应该团体要求向其公布了７３１部队的名簿内容，其中包含３６０７名该部队成员的真实姓名和个人信息。这是日本首次如此大规模实名公布７３１部队的成员信息。

这一民间团体名为“要求京大检验对满洲第７３１部队军医将校的学位授予之会”，由日本学界多名有识之士组成。据该团体介绍，国立公文书馆１４日向其公开了以７３１部队为中心的“关东军防疫给水部队”名簿内容。该名簿中记载了３６０７人的真实姓名和个人信息，其中也包括７３１部队的核心成员——５２名军医和４９名技师。所谓“技师”是来自日本各大高校的权威学者，和军医一样属于将校阶层，是７３１部队中研究生物武器的中枢力量。

该团体事务局长、滋贺医科大学名誉教授西山胜夫在接受媒体采访时表示，日本如此大规模实名公布７３１队员个人信息尚属首次，这既是能够印证已有相关者证言的珍贵证据，也是为揭露历史真相而向前迈进的重大一步。

该团体称２０１５年也曾向国立公文书馆要求公布７３１部队名簿，但得到的是几乎全部被涂黑的内容。几经交涉，国立公文书馆今年１月才同意加大信息公开力度，现在该名簿除部分人员的联络方式外几乎所有内容都被已被公开。

西山表示，接下来将在网上公布所获信息，供相关研究使用。此外，多名７３１部队核心成员均毕业于京都大学（当时名为京都帝国大学）。该团体认为，部分７３１部队成员的学位论文可能基于人体实验结果，为这样的人授予学位，有违人伦和学术机构的应有立场，也将在近期要求京都大学重新检验并取消相关人员的学位资格。

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