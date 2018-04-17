人民网>>国际

美国一管教所发生骚乱致7名囚犯死亡

2018年04月17日04:51  来源：人民网－人民日报
 

　　新华社华盛顿4月16日电  （记者孙丁、刘阳）美国南卡罗来纳州管教局16日说，该州一管教所15日晚发生骚乱事件，导致7名囚犯死亡、17名囚犯受伤。

　　南卡罗来纳州管教局在社交媒体上发布消息说，该州位于毕晓普维尔的一管教所从15日晚7时15分开始发生骚乱，直至16日凌晨2时55分局面才被控制。管教所未说明骚乱原因，但表示有关部门正在对事件展开调查。

　　据美国媒体报道，该管教所关押了约1500名囚犯，包括该州最暴力、刑期最长的一些犯罪人员。


　　《 人民日报 》（ 2018年04月17日 21 版）
(责编：袁勃)
人民日报客户端下载手机人民网
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2018 by www.people.com.cn. all rights reserved